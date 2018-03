Un hivern amb gruixos de neu rècord, però no històrics

Les precipitacions en forma de neu que s’han registrat sobretot a partir del febrer han deixat el país ben emblanquinat, i amb unes acumulacions de neu que pronostiquen una primavera «excepcional» en aquest sentit, tal com van exposar ahir des del Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra (Cenma).

Les dades així ho demostren, per exemple, amb els més de 333 centímetres de gruix de neu que a data d’ahir hi havia acumulats a Sorteny, segons les dades de l’estació meteorològica. De fet, aquesta és l’estació que presenta un gruix nival més elevat del país i que ha registrat la xifra rècord amb 360 centímetres el passat 21 de març. Però bona part de les estacions estan per sobre de la mitjana per l’època de l’any en què ens trobem, informa l’ANA. Per exemple, la de Planells d’Arcalís acumulava 216 centímetres el passat dilluns , quan el seu gruix mitjà a finals de març se sol situar per sota dels 110 centímetres. Per tant, parlem d’una situació «excedentària», pràcticament del doble de la mitjana.

En qualsevol cas, aquest hivern no s’ha assolit un màxim històric d’acumulació. La temporada 2012-2013 «es van batre tots els rècords d’acumulació de neu», va exposar el Cenma, des del 1983. Quant a l’evolució, es va començar amb un hivern més aviat sec i ha estat sobretot a partir del febrer, amb «fins a set episodis de precipitació considerable», que es pot parlar de gruixos molt excepcionals.