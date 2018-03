Una assemblea oberta per triar els millors projectes

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ahir va decidir convocar, per primer cop, una assemblea oberta amb l’objectiu de prioritzar fins a una desena de propostes del total que es podran presentar als pressupostos participatius a partir del proper 4 d’abril, als quals s’hi destina una partida de 100.000 euros. Aquesta és una de les novetats que incorpora el procés d’aquest any, que ja es el quart any consecutiu que es duu a terme i que ara passa a desenvolupar-se totalment amb recursos propis del consistori. L’altre canvi important és que els tècnics municipals afegiran idees que han treballat ells mateixos a les propostes que formulin els veïns.

Requisits i funcionament

Els pressupostos participatius de la Seu estan oberts a totes aquelles persones de més de 16 anys i que estan empadronades a la capital alturgellenca. El termini per presentar propostes comença el proper 4 d’abril i conclou el dia 11 del mateix mes, període en el qual es podran formular fins a tres accions, ja siguin noves o no, que tinguin un cost inferior als 100.000 euros. En el fulletó de participació, els veïns hi trobaran algunes propostes ideades des de diferents àrees del consistori i ja validades tècnicament, segons va explicar la tinent d’alcalde de Participació Ciutadana, Anna Vives.

Després de la valoració de les propostes presentades, que conclourà el 10 de maig, se celebrarà una assemblea oberta, el 17 de maig, per tal que aquelles persones que hagin formulat algunes de les propostes puguin exposar-les i entre tots es triïn els deu projectes que se sotmetran a votació, de l’11 al 16 de juny. Des del consistori, van explicar que l’objectiu és prioritzar aquells que són més rellevants abans d’obrir el període de sufragi. L’alcalde de la Seu, Albert Batalla, va destacar el fet que, en quatre anys, la ciutadania ha pogut decidir en què s’inverteixen 400.000 euros dels comptes municipals.