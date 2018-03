Fi del tall del CDR a la N-260 a la Seu d'Urgell

Una quarantena de persones, convocades pel CDR Alt Urgell han dut a terme aquest dijous al matí un esmorzar col·lectiu i una concentració al peu de la carretera N-260, on han tallat la via durant més de dues hores a l'altura de l'avinguda Valira, a l'entrada oest de la Seu d'Urgell. L'acció ha finalitzat a les 9 del matí, quan els concentrats s'han dissolt de manera pacífica.

Els participants s'havien trobat a 2/4 de 7 del matí a la rotonda de Bisbes Prínceps i des d'allà s'han desplaçat fins a peu de carretera, amb l'objectiu de "celebrar l'arribada a la primavera catalana", segons s'expressava a l'anunci de la convocatòria. La concentració ha estat encapçalada per dues pancartes, amb els lemes "Llibertat presos polítics"i "Si esperar 1 hora et fa sentir atrapat, imagina't 6 mesos empresonat".

Amb motiu del tall, els Mossos d'Esquadra han desviat els vehicles no pesants pel nucli urbà de la Seu i per Castellciutat per tal que poguessin seguir la marxa o bé enllaçar amb l'N-145. En aquest sentit, i malgrat que diversos mitjans i veïns d'Andorra havien difós que es tallaria aquesta carretera, finalment la via d'accés al Principat ha seguit oberta en tot moment. Finalment, i davant l'arribada d'efectius antiavalots dels Mossos, que han requerit que es desallotgés la carretera en cinc minuts, els manifestants han optat per desconvocar la concentració i evitar que la presència de les forces policials generés aldarulls com ha passat en d'altres accions semblants a la resta del país.

Paral·lelament, el CDR també ha convocat una manifestació per aquest dissabte sota el lema "Defensem la República"..

Al llarg d'aquests dies s'estan duent a terme accions arreu de Catalunya, especialment en punts fronterers del país, per defensar el desplegament de la República Catalana i denunciar l'empresonament de representants polítics catalans per part del sistema judicial espanyol. Entre d'altres punts, aquests dies hi ha hagut talls de carretera a l'AP-7, tant a l'Alt Empordà com a les Terres de l'Ebre, i a l'A-2 al Segrià. En alguns casos, les protestes han estat desallotjades amb ús de la violència per part de la policia.