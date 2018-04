Els pisos de Jovial acumulen una llista d’espera de 44 persones

El comú d’Andorra la Vella té un total de 44 persones en llista d’espera per poder accedir als pisos de Jovial. Així ho va explicar el cònsol menor de la parròquia, Marc Pons, que va apuntar que els habitatges «estan plens, com sempre», ja que des del seu punt de vista «no han deixat de ser mai una opció, sempre han estat molt útils». Concretament 31 persones esperen per poder accedir a un pis d’una habitació i 13 per als de dues habitacions. Tot i la important llista d’espera, Pons explica que les recents problemàtiques al voltant de la manca de pisos i de preus molt elevats de lloguer no han incidit en aquest projecte, de manera que no s’ha detectat un increment de la demanda per accedir a uns pisos que ja fa vuit anys que estan en funcionament.



«Es tracta d’un projecte per potenciar l’emancipació dels joves i crec que el perfil d’usuaris que tenim aquí i el que es pot trobar amb problemes per accedir a un habitatge és diferent», va apuntar el cònsol, que va indicar que el nombre de persones en llista d’espera «va fluctuant» i també s’han trobat amb importants llistes d’espera en èpoques en què els preus de mercat han estat més baixos que ara.

Renda

Cal tenir present que no tothom pot accedir als pisos. Com dèiem estan destinats a facilitar l’emancipació dels joves i per tant, la franja d’edat està restringida entre el 18 i els 35 anys. A més, cal tenir un mínim de 5 anys de residència a la parròquia. Després, l’import de l’arrendament que s’acaba pagant va en funció del nivell de renda de l’inquilí. Pons va explicar que el preu mitjà que es paga a dia d’avui és de 260 euros, el lloguer més econòmic és de 152 euros (correspon a un estudi i a un llogater que cobraria el sou mínim) i el més elevat 424 euros al mes. El cert és que aquests imports estan molt allunyats dels preus de mercat, però tal com va indicar Pons les condicions i el tipus de projecte potser fan que tampoc sigui un reclam excessiu com a alternativa a uns preus de mercat que molts es queixen que estan pels núvols.



Pel que fa al perfil més habitual d’usuaris del projecte, el mandatari de la capital explica que el volum més elevat es concentra en joves d’entre 25 i 35 anys. En aquest sentit també destaca que si es mira el cens de població actualment hi hauria uns 5.000 joves d’entre 18 i 35 anys que podrien accedir als pisos. En els vuit anys de vida d’aquest projecte el comú té registrat que unes 200 persones se n’han pogut beneficiar. «Pensem que és un projecte important perquè dona un marge més elevat per a l’emancipació. Amb cinc anys tens temps de poder estalviar si ho planifiques bé. De fet, el projecte també busca aquest objectiu, saber planificar», destaca Marc Pons.

Ocupació

A dia d’avui dels 80 pisos que hi ha en els blocs de Jovial, els 71 que gestiona la societat estan plens excepte en el cas del pis que està adaptat per a mobilitat reduïda. La resta d’habitatges es van cedir al ministeri de Salut i Benestar per al projecte de vida independent o per destinar-los a altres projectes que considerin adients, sempre amb un objectiu social, però.



El cònsol va indicar que el fet de poder accedir més ràpid o menys als pisos un cop s’està en llista d’espera és molt variable. «Els podem tenir tots plens i de cop pot baixar», va indicar. I és que la durada màxima del contracte és de cinc anys (el mandat passat es va canviar el reglament d’ús que abans permetia que un mateix llogater pogués repetir en l’ús dels pisos. Finalment es va descartar aquesta opció perquè es considerava que no anava en el sentit dels objectius de la proposta i així es feia més fàcil l’accés a altres joves), però a vegades hi ha qui deixa el pis abans. «A alguns joves els canvia la situació familiar i llavors decideixen canviar de pis», va manifestar el cònsol.

Ampliar usuaris

D’altra banda, la corporació d’Andorra la Vella no descarta que l’ús dels habitatges es pugui obrir a altres col·lectius, però no és un tema que estigui sobre la taula ara mateix ni tampoc s’ha arribat a estudiar. «És cert que quan la Maria Maestre va cedir els terrenys per fer-hi el projecte sempre es va dir que havien de ser per un ús social. Potser es pot mirar d’ampliar a un espectre més gran d’usuaris, però també cal estudiar bé com s’hauria de gestionar», va detallar, admetent que «caldria reflexionar-hi i ara no s’ha fet». De moment, doncs, la previsió només és seguir donant servei als joves amb uns pisos que busquen facilitar la seva emancipació amb un lloguer ajustat durant cinc anys.