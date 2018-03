Els comerciants, preocupats per un primer trimestre molt fluix

Malgrat els bons resultats de l’última campanya de Nadal, els comerciants d’Andorra senten que el primer trimestre de l’any no està sent tan satisfactori. Fins ara, les vendes han estat més fluixes que en el mateix període del 2017, tot i que esperen remuntar al llarg de la Setmana Santa. La majoria ho atribueix a la situació política de Catalunya, ja que el principal client és el català. «Quan la situació política és incerta, la gent és més prudent i prefereix estalviar», comenta una comerciant. A més, la inestabilitat i les continues protestes i talls de carretera, segons creuen alguns botiguers, fan que la gent s’ho pensi dues vegades abans de pujar al Principat.



La majoria dels clients són espanyols o francesos, tot i que també hi ha de russos i anglesos. En tots, el poder adquisitiu és cada vegada més baix. «A vegades venen i, abans de mirar res, ja pregunten ‘quina és la joia més barata?’», explica la dependenta d’una joieria. «Abans, la diferència del preu dels productes en els països veïns era un incentiu per venir de compres a Andorra», comenta la seva companya, «però ara ja no. Andorra no és un outlet», afegeix.



Tot i que moltes botigues ofereixen descomptes o ofertes especials per aquests dies de Setmana Santa, molts asseguren que encara no estan veient cap benefici extraordinari. «Esperem millorar els resultats de l’any passat, gràcies a les promocions d’aquests dies, però la gent s’ho pensa molt abans de pagar», assegura l’encarregada d’una gran marca. Pel que sembla, els botiguers no noten la tan anunciada millora de la crisi. «No. No s’ha sortit ni s’està sortint de la crisi. De fet, els nostres resultats van ser millors l’any passat», diuen des d’una botiga multimarca amb productes de tot tipus i de tots els preus.



Més neu i menys compres

Pel que fa als visitants, molts asseguren que venen a passar uns dies o a esquiar, però no especialment a comprar. «Sempre havia sentit que Andorra és més barat, però pel que estic veient, la diferència és tan mínima que no val la pena comprar res que no pugui comprar a la meva ciutat», comenta una turista del centre d’Espanya. «Nosaltres hem vingut perquè vam trobar un pack d’oferta que incloïa hotel, forfet i una tarda a Caldea a molt bon preu, però no pensem comprar res», diu un altre visitant.



En aquest sentit, el president de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), Manel Ara, ja va preveure la setmana passada que l’ocupació d’enguany seria molt bona i que rondaria el 85% els dies festius, arribant a ser del 90% en les parròquies més altes. Ara, però, també va reconèixer que els bons resultats en l’ocupació, i el superar o no les xifres de l’any passat, dependria de les reserves d’última hora i la meteorologia. «El bon temps, portaria bones xifres», va dir.