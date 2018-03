Vuit hores de música al carrer

L’Andorra Sax Fest s’està consolidant com una tradició al Principat i, per tant, és de rebut treure-la al carrer i compartir-la amb locals i visitants i, a més, passar junts una bona estona. Bé, més que estona estaríem parlant de passar tota una jornada amb els peus seguint el ritme de les quatre bandes que formaran part del Walking Street Festival d’aquest any que durarà més de vuit hores. Sentiu la música? És molt probable perquè la cita comença avui a les 12:30 a la plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella i acabarà al mateix punt a les 21.00, després de recórrer els principals eixos del centre.



La presentació

«La banda convidada, els Brincadeira, enceten el Walking», explica Jordi Llorens, director creatiu del Festival. Aquest grup no participarà en el concurs de la cercavila però escalfarà els motors. Els Bricanderia van néixer el 2004 a Barcelona, en el marc de trobades entre percussionistes al parc de la Ciutadella. Originàriament, la banda va experimentar amb percussió afro-bahiana però de seguida va començar a incorporar creacions pròpies fruit de l’experimentació i de la fusió de ritmes. A més, el projecte dels Brincadeira té un vessant social que vol difondre el valor del treball fet amb il·lusió i passió i les interaccions creatives interpersonals.

El concurs

A les 13.15 i sempre a la plaça de la Rotonda, els organitzadors introduiran les tres bandes que competiran en el concurs del Walking Street aquest any: Zebrass Marching Band, de Vilanova i la Geltrú; Sidral Brass Band, de l’Alt Penedès i Super Panela, de Tolouse. En total 30 músics a la disposició dels afortunats vianants que se’ls creuin.

Després d’una pausa molt breu per reposar energies a les 16:00 començarà, sense excuses, la cercavila-concurs. «La fase itinerant comença a l’alçada del número 120 de l’avinguda Meritxell [entre els carrers de la Unió i de la Borda] i acaba al Comú d’Andorra la Vella. Aquesta fase l’han de completar les tres bandes per torns», detalla Llorens.

El grau d’interacció amb vianants i botiguers de les zones que travessa la comitiva és «inesperat i improvisat», diu Llorens que recorda que l’any passat, tot i que no estava previst, algunes bandes van entrar dins dels comerços. «Ells estan acostumats a ser músics de carrer i poden fàcilment fer bromes amb la gent i involucrar-la».



La traca final

La final es disputa a partir de les 19.00 a la plaça de la Rotonda. D’aquí sortirà el guanyador del concurs del Walking Street d’aquest any i amb la interpretació dels guanyadors arribarem també al final d’aquesta prolífica edició del Sax Fest.