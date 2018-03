El VPC vol canviar la cara a domicili a l’inici de les fases

Les opcions d’ascens a Honor per al VPC comencen demà a Montech. Juga la primera ronda de les fases davant el Coquelicots Montechois Rugby, en una eliminatòria que es presenta igualada. L’any passat ja es van trobar els dos conjunts a la mateixa ronda i camp, i la victòria i la classificació en aquella ocasió va ser per als francesos.

L’equip gal va concloure quart del seu grup, amb un balanç de nou triomfs i nou derrotes, i compta amb «una davantera bastant experimentada, amb jugadors que superen els trenta anys. En canvi, la línia de tres quarts està formada per jugadors joves, que fa que siguin molt dinàmics. A més, tenen un excel·lent xutador», afirma Jonathan Garcia, entrenador del VPC. De nou, els andorrans es troben en un partit decisiu jugant a domicili. «Sempre és un plus tenir el factor camp a favor en eliminatòries d’aquest tipus. Però ens hem d’adaptar a la situació. No vam aconseguir en un partit tenir la possibilitat de jugar a casa i ho hem d’afrontar com és. No hi ha excuses» de cara al resultat.

Garcia: «Hem de tocar de peus a terra. Hem acabat sisens i això vol dir que hi ha equips que han fet millor les coses que nosaltres»

El fet de jugar lluny del Principat també comporta que el VPC solucioni certs aspectes, perquè «els partits de fora és un tema pendent de tota la temporada. A casa hem aconseguit desenvolupar un joc atractiu i hem tret resultats, però no hem sabut exportar la mateixa imatge que a l’Estadi Nacional». La selecció està composada en la seva majoria per jugadors del club. La dolorosa derrota dels isards contra Malta del cap de setmana passat pesa, però es busca la reacció davant un cop dur com aquell. «A principi de setmana estaven més afectats, però amb el pas dels dies es va assumint i ja penses en el partit següent que has d’afrontar. El que hem de fer és intentar transformar aquesta energia negativa en positiva. S’ha de fer un canvi de xip i ho hem estat parlant», assenyala Garcia.

L’objectiu és l’ascens a Honor, però «hem de tocar de peus a terra. Hem acabat sisens i això vol dir que hi ha equips que han fet millor les coses que nosaltres. Sobretot, hem mostrat dues cares molt diferents». El tècnic no vol mirar més enllà i se centra en «només pensar exclusivament en el següent partit. Necessitem tenir una motivació màxima i estar concentrats al 100% durant tot l’enfrontament».