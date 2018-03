El MoraBanc espera començar una altra ratxa de victòries

Acabar amb una ratxa victoriosa mai agrada, però tenir-la permet pensar que s’estan fent bé les coses, i més quan aquesta és llarga. El BC MoraBanc Andorra tractarà de rescabalar-se de la derrota patida a l’última jornada, per tal d’iniciar una altra dinàmica positiva i seguir ocupant places de play-off. Avui visita el Poliesportiu d’Andorra (21.00 hores) un equip irregular com és el Tecnyconta Saragossa.

La derrota a la pista de l’Herbalife Gran Canària va significar acabar amb la ratxa de set triomfs consecutius, tot un rècord pel club a l’ACB. Després de perdre, «l’equip està bé, però en aquesta competició no has de pensar si està bé o malament, sinó treballar durant les setmanes i sortir a competir al següent partit al màxim de les teves possibilitats, perquè si no ho fem no guanyem», assegura l’entrenador del MoraBanc, Joan Peñarroya. L’antecedent amb el Tecnyconta d’aquesta temporada no és gens bo. «Som conscients que el partit de Saragossa de la primera volta és un dels pitjors que hem jugat aquesta temporada», i es tracta de «l’únic partit on l’equip no va arribar amb opcions de competir la victòria molts minuts abans que finalitzés».

Millora aragonesa

El rival ocupa la 14a plaça de la classificació amb vuit victòries. Per al tècnic, la situació en la que es troba no ha de portar confiances: «Encara que estigui en una posició compromesa, és un equip que ha millorat molt les últimes setmanes». Sobretot des de l’arribada de Pep Cargol a la banqueta, amb l’equip actualment «jugant un bon bàsquet i competint bé». Es presentarà al Poliesportiu en «un molt bon estat de forma i amb confiança, segurament en el millor moment de la temporada, que el fa més perillós». El jugador més destacat és Gary Neal, el sisè millor valorat de l’ACB i el segon màxim anotador, amb una mitjana de 19,1 punts per partit. «És un extraordinari anotador, un jugador amb molt talent i punts, molt difícil de defensar», assegura Peñarroya.

També té un mal record d’aquell partit de la primera volta Oliver Stevic. «Vam jugar molt malament a Saragossa», assegura el pivot serbi, subratllant que «recordem el que va passar allí. Tenim una tensió molt gran per jugar bé i millor. Ara estem en un bon moment de la temporada, però ho necessitem confirmar a la pista». Els aragonesos actualment «juguen bé i segur que vindran aquí a competir i jugar un bon partit», però al MoraBanc «tenim una gran motivació per jugar bé i guanyar». Vèncer tots els partits de casa fins al final de la lliga regular podria comportar assegurar-se els play-off, però el capità no es queda només amb això: «En aquest moment, com estem ara, segur. Però queden encara dos mesos i en aquest temps pot canviar tot».

Ajustos defensius

El conjunt aragonès s’està centrant molt les últimes setmanes a millorar defensivament, ja que a través d’aquest aspecte és per on volen tenir més opcions de triomf en cada enfrontament. És la tercera pitjor defensa de la Lliga Endesa, amb una mitjana de 86,88 punts per matx. Però a la darrera jornada va trencar una ratxa de tres derrotes consecutives imposant-se al RETAbet Bilbao, rebent únicament 61 punts. Per a Cargol, «no és només perquè encaixéssim 61 punts, que és important, però vam ser capaços de detectar punts que ens interessava reduir i frenar-los».

El pivot montenegrí, Nikola Dragovic, indica que el matx al Principat «serà difícil perquè són un gran equip, un dels vuit millors. Però crec que estem en un bon moment, ens entenem millor a la pista movent la pilota i fent un bon bàsquet. Hi anirem a per un altre partit, una nova batalla i una altra victòria». Arriben amb la moral elevada després del triomf davant el Bilbao. «Va ser una gran victòria per a nosaltres. Abans del partit vaig dir que no importava que fos lleig però que s’havia de guanyar com fos. Va ser molt important, vam lluitar dur i vam controlar el matx tota l’estona», i «pot ser que hagi estat l’únic partit que hem controlat per complert. Vam aprendre la lliçó del partit de la primera volta a Bilbao, on ens van remuntar 10 o 12 punts en dos minuts», mentre que a Saragossa «vam estar concentrats, vam lluitar fins el final i vam mantenir el partit sota control».

El letó Janis Blums afirma que el matx d’avui «serà complicat perquè estant jugant molt bé. A totes les posicions tenen dos jugadors i sempre és molt dur jugar allí», ja sigui per una cosa o l’altra, i fent broma exposa que «el temps és una mica diferent perquè estàs a la muntanya, però ja veurem». Es presenten amb confiança per com van vèncer als biscains. «Vam fer un bon partit, el vam controlar, vam jugar molt bé 40 minuts. Hem de seguir amb aquesta mentalitat de treball» per seguir guanyant, i per fer-ho «necessitem una molt bona mentalitat», i més ara que «juguem millor en defensa, i això és positiu per a l’atac».