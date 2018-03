Andorra la Vella reclama al Govern una llei que reconegui el seu estatus

L’informe del Congrés dels Poders Locals i Regionals del Consell d’Europa «avala la posició del comú d’Andorra la Vella i reconeix la necessitat de dotar-la de l’estatus de capitalitat», va posar de relleu el passat dijous la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol. La cònsol va mostrar-se «molt satisfeta» per les conclusions de l’informe que el Consell d’Europa va presentar dimecres en una sessió a Estrasburg, on Marsol no va poder assistir però hi eren presents el cap de Govern, Toni Martí, i els cònsols majors de la Massana, Encamp i Sant Julià de Lòria.

Després d’aquest reconeixement, el següent pas, en el parer de la cònsol major, «és crear una llei específica i dotar el pressupost de l’Estat d’algun concepte per a la capitalitat». Marsol va recordar que Andorra la Vella fa temps que reclama una compensació perquè la seva població té més necessitats que la resta del territori, tal com ja va manifestar reiteradament durant la negociació de les lleis de transferències i competències. «La situació que té una capital és diferent perquè presta serveis de caràcter nacional que en aquest cas estan assumint els ciutadans d’Andorra la Vella. A més, és la seu de moltes institucions, fet que comporta un plus de despesa a la parròquia», va manifestar la cònsol.

Estricte compliment

«Mitjançant la llei de transferències ja s’ha vist que no és possible dotar-nos de més recursos; ho acceptem i per això reclamem que es faci a través d’una llei», va expressar Marsol. Des de la corporació andorrana, a més, estan convençuts que el Govern d’Andorra, que consideren «diligent» amb el compliment de les normatives internacionals, tindrà en compte aquesta recomanació i aviat començarà a treballar en la llei que ha de dotar la capital d’aquest estatus.

El passat dijous Marsol encara no havia parlat amb el cap de Govern ni amb la resta de cònsols sobre la qüestió, però va reaccionar a les paraules de Martí durant el debat sobre l’estat dels poders locals als petits estats que es va fer dimecres a Estrasburg. El cap de l’Executiu va manifestar que Andorra la Vella «no és ni Madrid ni París» i que ja rep més diners que la resta i cal tenir en compte que al seu costat hi ha una altra parròquia, Escaldes-Engordany, que té una població similar a la de la capital. La cònsol major va insistir que és ben conscient d’això, però va recordar que «el Principat sempre fa tots els deures i és respectuós amb la llei». «Ara toca fer un projecte de llei que passi després al Consell General. Confiem en el Govern, però sinó nosaltres hi insistirem i ho anirem recordant», va deixar ben clar la cònsol major.

De fet, per la corporació andorrana, aquest és el camí a seguir i no es planteja altres alternatives com acceptar la proposició de llei d’organització i funcionament dels comuns que els consellers socialdemòcrates van presentar a mitjans de març. A més, segons va manifestar la cònsol, amb l’informe del Consell d’Europa va quedar demostrada la democràcia dels poders locals dels comuns d’Andorra. «I fins i tot podríem dir que parla d’exemplaritat; demostra que la democràcia aquí és efectiva i ara està reconeguda a nivell internacional pel que fa al poder dels comuns respecte a la carta europea de l’autonomia local», va sentenciar.

Obres en marxa

La cònsol major d’Andorra la Vella va aprofitar la roda de premsa anterior a les vacances de Pasqua per fer balanç de totes les obres que hi ha en marxa a la capital. Va posar de relleu que les obres de l’avinguda Tarragona han acabat més d’una setmana abans del previst i que no han comportat afectacions en el trànsit més enllà d’un dia puntual. La cònsol va afegir que les de l’avinguda d’Enclar s’estan desenvolupant amb total normalitat i que les de Ciutat de Valls estaran acabades molt aviat perquè només falta l’enjardinament.

Marsol, no obstant, va recordar que passat Setmana Santa comencen dues obres de rellevància: les del rec del Solà i les de l’avinguda Meritxell. El passat dimarts ja van iniciar-se els preparatius per als treballs de sanejament dels blocs rocosos a la zona del rec i la cònsol el mateix dijous va reunir-se amb les persones afectades, ja que caldrà desallotjar tres xalets durant els dies que durin les obres per prevenir danys davant d’un eventual despreniment. «No els facilitarem un habitatge alternatiu perquè no ens ho han demanat», va aclarir Marsol, que va explicar que les obres serviran per «oferir més protecció a la zona».

Fre a la llei dels comuns dels socialdemòcrates

Els consellers socialdemòcrates van presentar a mitjans de març una nova llei d’organització i funcionament dels comuns, que entre altres aspectes demanava la supressió de la figura del cònsol menor i la distribució proporcional d’escons al nombre de vots. La cònsol major d’Andorra la Vella va rebutjar completament la proposició en el seu moment i el passat dijous va reiterar-se en els mateixos arguments. «Estic plenament convençuda que amb l’informe del Consell d’Europa la proposició de llei del PS no té sentit perquè una institució internacional ara avala la democràcia dels comuns d’Andorra i fins i tot parla d’exemplaritat. Per tant, espero que no prosperi, ja que no hi ha cap necessitat de modificar la llei», va dir Marsol ben convençuda.