Cant a la resurrecció i a la primavera

Com marca la tradició, el Diumenge de Pasqua és dia d’escoltar caramelles. I a Ordino, un any més, els carrers de la parròquia s’han omplert d’aquests càntics. «És un acte festiu, que rememora dues coses: la vinguda de la primavera i la resurrecció de Jesús», va explicar Josep Puig, el director de les caramelles ordinenques. Després d’haver assajat els últims sis dissabtes, ahir va ser el dia de traslladar les caramelles al seu lloc, al carrer, per gaudir-les en comunitat Una vintena de persones, entre infants i adults, van interpretar tres valsos i l’himne andorrà. El recorregut va començar a la plaça Major, on el públic va poder escoltar Primavera ordinenca.



Tot seguit van recórrer els carrers del centre de la parròquia, on van anar fent parades per continuar cantant Muntanya i cançons i Vals de caramelles. Totes peces adaptades pel músic Guillem Benaset.

Josep Puig es va mostrar «molt satisfet» amb el resultat de l’actuació i va recordar que en el grup de caramellaires hi ha gent molt fidel a la tradició. «Sempre hi ha hagut molt bona predisposició de la gent del poble» va reconèixer Puig, que també va voler destacar la participació de cantants d’altres parròquies andorranes. L’actual director porta 18 anys al capdavant de les caramelles d’Ordino, tot i que la tradició es remunta a molts més anys enrere.Però no només per cantar van utilitzar la boca els caramellaires ahir, el dia va acompanyar i, després de la cercavila, tot el grup de caramellaires d’Ordino van completar la festivitat de la Pasqua amb un dinar de germanor que es va allargar fins ben entrada la tarda, informa l’ANA.