El Sax Fest inspira un nou circuit internacional

El model de l’Andorra Sax Fest agrada tant que ha inspirat una lliga internacional de concursos de saxòfon: el Sax Tour. Encara no hi ha res tancat, però hi ha diversos països interessats a integrar el certamen, com França, Eslovènia i Croàcia. Per a l’organització del festival, el Sax Tour suposarà encara més projecció internacional per al Sax Fest, que ja compta amb una gran repercussió i prestigi. El públic assistent als concerts s’ha doblat, amb uns 2.000 espectadors, i la coincidència de l’esdeveniment amb la Setmana Santa s’ha valorat com un gran encert.



L’organització del festival Andorra Sax Fest va valorar ahir la seva sisena edició i es va mostrar molt satisfeta del resultat, que un any més ha demostrat que l’esdeveniment està viu, té prestigi i està consolidat. El format del certamen, que combina un concurs internacional de saxo, concerts, classes magistrals, concurs per als joves saxofonistes i una batalla de bandes al carrer, ha esdevingut un referent i ja s’està treballant en el disseny del Sax Tour, una lliga internacional de concursos de saxòfon. De moment, hi ha interessats concursos de diversos països, com França, Eslovènia, Itàlia i Croàcia, entre altres. La lliga comptarà, d’entrada, amb cinc o sis països, un dels quals, evidentment, serà Andorra, ja que el Sax Fest és el que ha inspirat la iniciativa.

A París

El director de l’Andorra Sax Fest, Efrem Roca, va revelar que en unes setmanes tindrà lloc una reunió a París per continuar concretant el format del Sax Tour. Roca ha considerat que si el Sax Fest ja té «prestigi internacional», formar part del Sax Tour serà el reconeixement definitiu. Amb tot, l’Andorra Sax Fest no pot créixer en quantitat, ja que fa un parell d’anys que està «estancat» perquè el pressupost no augmenta. Roca va lamentar que, de vegades, hagi hagut de posar diners de la seva butxaca, però va reiterar que la «qualitat» sempre és màxima, tant en els concursants, el jurat i el professorat com en els concerts i el certamen de bandes de carrer. Sense més finançament, però, no pot pensar a fer-se més gran.



Els concursants i el públic segueixen responent. En el concurs de saxòfon s’hi van inscriure 40 persones que provenen de tot el món, des del Japó a Xile. Quant als assistents als concerts (sis al Centre de Congressos d’Andorra la Vella), la mitjana final ha estat d’unes 2.000 persones de públic, el doble que en l’anterior edició. L’organització també va valorar com a un gran encert fer coincidir el festival amb la Setmana Santa, ja que ha atret més públic a les actuacions.



Xarxes socials

La presència a les xarxes va tornar a ser clau per a la repercussió del festival. Segons els organitzadors, se segueix des de tot el món, en països com Costa Rica, Brasil, Japó o l’Índia. En total, s’han comptabilitzat 60.000 minuts de reproduccions, i els concerts i el concurs s’han pogut seguir via en directe a través de la pàgina de Facebook de l’Andorra Sax Fest, que ja suma uns 5.000 seguidors. L’organització va argumentar que el seu èxit rau en el tracte pròxim i amable que es dona a tothom, des dels participants fins als artistes, que els motiva a quedar-se uns dies al país, informa l’ANA.