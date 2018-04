El raper belga de la presó de la Comella és cosí del crac Lukaku

Romelu Lukaku, estrella del Manchester United i de la selecció de futbol de Bèlgica, ha rebut un cop molt dur en assabentar-se que el seu cosí, Nathan Ito Kavuanda, el raper belga condemnat per abús sexual, ha rebut una pena de cinc anys de presó. Segons diversos tabloides britànics, el jugador ha quedat «en estat de shock» després de conèixer la notícia, feta pública per la justícia andorrana la setmana passada. Segons diuen, el futbolista «no dona crèdit als fets» i asseguren que tota la família està passant «per uns moments molt complicats». La premsa belga també s’ha fet ressò i diversos mitjans han publicat unes imatges de Nathan en les que se’l veu amb els ulls foscos i vestit amb roba esportiva i una gorra de beisbol.

Els fets es remunten al febrer de l’any passat quan la víctima, una estudiant també de nacionalitat belga, es trobava de vacances al Pas de la Casa amb unes amigues i van anar a l’actuació del grup de hip hop Zwart Werk, de la qual Nathan és membre. Després, ells les van convidar al seu hotel on van estar bevent i jugant a cartes tots plegats. La víctima, després de mantenir relacions sexuals consentides amb un d’ells, es va quedar adormida al sofà de l’habitació. Va ser llavors quan, segons explica, Nathan va abusar d’ella. Des que el denunciés, el raper es troba al centre penitenciari de la Comella.



La condemna

Malgrat que el dictamen és de cinc anys, només dos són de presó ferma i d’aquests, Kavuanda, ja n’ha complert més d’un. Els tres restants són substituïbles per 15 anys d’expulsió del Principat, a més de la imposició d’una indemnització de 9.000 euros a la víctima en concepte de responsabilitat civil. El Ministeri Fiscal, no obstant, havia demanat sis anys de presó ferma per a l’acusat i l’abonament de 12.000 euros en concepte de perjudici moral. La defensa del condemnat, però, va argumentar durant el judici que la versió de la víctima trontollava perquè era inviable que no s’hagués adonat dels fets, ja que el músic pesava més de 110 quilograms.