Registrades cues de fins a 10,5 quilòmetres per entrar al país

La congestió a les carreteres per entrar i sortir del país és un clàssic en dates com les de Setmana Santa. Tot i que es preveia una intensa operació retorn durant la jornada d’avui, el penúltim dia festiu de la setmana, el més destacable van ser les retencions d’entrada. A la carretera N-145 es van registrar cues de fins a nou quilòmetres per entrar al país, tal com va informar el departament de Mobilitat. Les cues d’entrada van començar a les 12.30h i es van allargar fins a les 15.00h, aproximadament. Als nou quilòmetres a l’N-145 se li ha de sumar el quilòmetre i mig de congestió que es va patir a l’entrada a Sant Julià de Lòria.



A la tarda, cap a les 16.30h, hi va haver afectacions de trànsit a les parròquies altes de la Massana, Encamp i Canillo per la forta afluència d’esquiadors a les pistes.

Sortida d’andorra

Des de Mobilitat, s’havia alertat ahir que la circulació de vehicles també es veuria afectada per la quantitat de gent que marxaria del Principat cap als països veïns, especialment, Espanya i França. S’esperava congestió de sortida d’entre les 10.30h i les 16.30h a la frontera hispanoandorrana, i d’entre les 14.30h i les 19.00h a la francoandorrana. La hora més crítica de la tarda, però, va ser més tard. Cap a les 19.00h encara es calculaven cotxes aturats en una superfície de fins a 3,5 quilòmetres, tant a la frontera amb Espanya com amb la de França.



Pel que fa a les previsions del trànsit per demà, dilluns de Pasqua, Mobilitat estima que hi hauria retencions importants d’entrada al país per la frontera hispanoandorrana a partir de les 16.00h.

Dissabte amb 16km de cua

Dissabte va ser el dia de la setmana festiva que va registrar més congestions a les carreteres. Almenys, segons les dades consultades abans que es tanqués l’edició d’aquest periòdic. Els residents i turistes que van accedir a Andorra dissabte a partir de les 11.00h i fins les 14.00h es van trobar amb llargues files de cotxes aturats. El registre màxim va ser de 16 quilòmetres de cua.



Els més desafortunats van haver de fer front al col·lapse de vuit quilòmetres a la carretera N-145, als dos quilòmetres que es van acumular a l’entrada de Sant Julià de Lòria i a les cues que es van generar a l’N-260 en direcció cap a la Seu d’Urgell i Andorra. En aquest punt, la retenció no va durar massa. Va començar cap a les 12.30h i la normalitat en la fluïdesa del trànsit es va reprendre al voltant de les 13.00h. Pel que fa a la baixada de les pistes d’esquí, les retencions es van formar més aviat de l’habitual, cap a les 13.00h, pel mal temps que va fer.



Les retencions que es van veure dissabte van seguir la tendència del dia anterior, quan també es van registrar cues de fins a vuit quilòmetres a l’N-145 en sentit nord i de dos quilòmetres a l’entrada de Sant Julià.



Finalment, el dijous es va registrar un quilòmetre de cua per als conductors que entraven al país. El moment més crític va ser des de les 12.30h fins a les 15.00h.