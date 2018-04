Europa exigirà l’any vinent cinc mètodes per traçar l’origen del tabac

La Unió Europea (UE) exigirà d’aquí a poc més d’un any, el 24 de maig de 2019, que els paquets de cigarretes i el tabac d’embolicar fabricat o importat a qualsevol dels 28 països membres tingui una mena de carnet d’identitat únic, intransferible i irrepetible que permeti recórrer la seva vida, des del punt de cultiu, fins al punt de venda, passant per la fabricació, l’importador i els possibles magatzems on hagi estat. La Comissió Europea va adoptar la mesura el passat mes de desembre per executar les accions que requereix la Directiva sobre productes del tabac de 2014, així com el Conveni marc de l’OMS per al control del tabac que la UE va ratificar el 2016.

Mètode



Els articles 15 i 16 de la citada Directiva europea estableixen «la creació d’un sistema d’identificació i traçabilitat de la cadena de distribució legal dels productes derivats del tabac» i «característiques de seguretat per ajudar a detectar productes il·lícits». Aquestes obligacions s’han detallat en l’obligació que cada paquet de tabac tingui cinc senyals diferents de seguretat i traçabilitat «per protegir de la falsificació», segons la documentació de la Comissió al respecte. A més, cada paquet haurà de tenir un codi exclusiu assignat que podrà estar compost de «números, lletres o una barreja d’ambdós», detalla la mateixa font.

D’entre els cinc elements d’autenticitat que hauran de reunir els productes, «almenys un d’aquests ha de ser visible per a l’ull humà i almenys un altre ha de ser invisible i només detectable per eines construïdes amb aquest propòsit o bé, al laboratori», diu la normativa. També s’exigirà que una altra d’aquestes cinc mesures sigui «invisible però detectable per maquinària no professional, com ara llums UV».

La legislació també diu que «es podrà» exigir als emissors d’identificadors que en creïn d’específics per a estancs i màquines de venda de tabac, però no desenvolupa al detall aquest apartat.

Independència

El Conveni marc de l’OMS requereix que la indústria tabaquera es quedi al marge de la creació dels identificadors i per això la Unió Europea ha designat als estats membres com a responsables de crear «autoritats nacionals competents». Seran aquestes les que entregaran els números d’identificació de cada producte. Els països de la UE hauran de fer arribar a la Comissió informes periòdics sobre l’activitat de les autoritats competents. A més, la legislació exigeix als estats que implementin auditories a les fàbriques i als magatzems per assegurar el bon funcionament. A partir de l’entrada en vigor de la norma el 24 de maig de l’any que ve, els governs dels 28 tindran un mes per nomenar l’emissor dels identificadors.

Registre de dades

La UE obliga als fabricants i importadors a contractar sistemes d’emmagatzematge de dades per registrar tots els productes que gestionin i assegurar la seva traçabilitat. La Comissió es reserva la responsabilitat «d’examinar tots els proveïdors d’emmagatzematge per assegurar la independència i capacitats tècniques» i entregar-los l’autorització o no per a col·laborar amb el sistema.

Andorra

Les fàbriques de tabac del Principat estan excloses de la normativa, ja que el país no és un estat membre. No obstant això, la part de la producció que s’exporti a la UE estarà obligada a entrar dins del sistema de traçabilitat i identificació. És a dir, cada un dels paquets hauran de rebre un número d’identificació i hauran d’incorporar els cinc mètodes de reconeixement. En aquest cas el traçat començaria a partir de l’importador a l’estat membre.