258 persones d’Andorra-La Seu a Marsella, Madrid i Palma

El director de Viatges Regina, Albert Vinseiro, s’ha mostrat molt satisfet amb els resultats de la prova pilot dels vols que s’han realitzat des de l’aeroport Andorra-La Seu en el mes de març. Es tracta d’una prova que ha durat vuit dies que s’ha completat amb 258 places ocupades en viatges, d’anada i de tornada, a Marsella, Madrid i Palma. Aquestes xifres representen el 57,58% el què per a Vinseiro és satisfactori, ja que s’ha demostrat que la infraestructura aeroportuària es viable a l’hivern.

Malgrat que la idea inicial constava d’un total de 768 places, la companyia Twin Jet, filial d’Air France, va oferir un model d’avió amb menys seients, i les places es van reduir fins a 624. Els dos primers viatges, un procedent de Madrid i l’altre de Marsella, no van ser cap èxit, ja que degut a les condicions meteorològiques adverses se’ls va haver de desviar fins a l’aeroport de Girona-Costa Brava. Viatges Regina es va molestar perquè el tracte era aterrar a Alguaire en cas que no es pogués a Andorra-La Seu, i van rescindir el contracte amb la companyia aèria francesa, decantant-se per l’andorrana TSA (el Teu Soci Aeri).

Els trajectes

Per trajectes, a Marsella només es van fer quatre vols, ja que finalment es van anul·lar per l’escassa demanda. En els quatre viatges que es van fer es disposaven de 52 places i se’n van ocupar 29 (55,7%). Els vols es van realitzar el divendres 9 i el diumenge 11 de març, anada i tornada.



Per anar a Madrid i a Palma també hi havia viatges cada divendres i diumenge, d’anada i tornada, però en canviar d’avió, per anar a Mallorca hi havia més reserves que places i es va optar per fer dos trajectes d’anada i dos de tornada. En total, en els vols de Madrid hi han viatjat 96 persones (70,3% d’ocupació) i a Palma, 125 passatgers (52,46% d’ocupació), informa l’ANA.



Per jornades, el 9 de març van viatjar 35 persones; l’11 de març, 17; el dia 16, 34; el 18, 29; el 23, 30; el 25, 25; el 30 de març, 27 persones, i aquest diumenge, 1 d’abril, últim dia dels vols de Madrid i Palma, han viatjat 24 persones.



Vinseiro ha reconegut que, ara que amb TSA tots els vols han aterrat a l’aeroport Andorra-La Seu, té dubtes de si la decisió de l’antiga compañía de desviar-se fins a Girona va ser més per seguretat o per política. En qualsevol cas, ha insistit que la prova pilot ha demostrat que l’aeroport és viable i que, com diuen les estadístiques, durant el mes de març només hi ha una mitjana de quatre dies de mala visibilitat.



El director també ha destacat la col·laboració d’Aeroports de Catalunya, que han fet possible la prova pilot, i els ha facilitat tota la informació sobre els vols. A més, ha assegurat que el feedback rebut per part dels usuaris ha estat molt positiu. La iniciativa ha beneficiat tant a la mobilitat dels habitants del territori, com al turisme de la zona.