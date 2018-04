Pinsach i Cardona guanyen la Travessa Ransol-la Serrera

la Travessa Ransol-la Serrera posava punt i final a la Piolets Park Copa d’Andorra. La victòria de la prova organitzada pel Soldeu Esquí Club se la va adjudicar la parella catalana formada per Marc Pinsach i Nil Cardona. En categoria femenina el triomf era per a Maria Fargues i Lorena Ledesma.

En masculí es van imposar a la 40a edició de la cursa amb un crono de 2.00.34 hores. La segona plaça era per a Xavi Areny i Gerber Martín (2.02.31) i tancaven el podi Jordi Alís i Will Juillaguet (2.10.18). En categoria femenina Fargues i Ledesma van vèncer amb un temps de 2.48.50, seguides per Vanessa Fenes i Laura Larregola (3.26.34). En categoria mixta la victòria va ser per a Xavi Capdevila i Sophie Dusautoir amb 2.29.25. El segon lloc l’ocupaven Jacques i Laura Soulié (3.01.01) i el tercer Esteve Moreno i Carme Sinfreu (3.35.07).

Dissabte s’havia disputat la penúltima etapa de la Copa d’Andorra, l’ECOA Skimo Race, que va veure afectat el seu recorregut a causa de les fortes ratxes de vent. La victòria va ser per a Alís i Juillaguet (1.54.24). A continuació es classificaven Marc Font i Euan Prieto (1.57.53) i Ferran Teixidó i Marc Vila (2.00.05). En femení Fargues i Ledesma també havien estat les més ràpides, guanyant amb 2.22.48. Completaven el podi Inka Bellés i Laura Soulié (2.28.48) i Fenes i Larregola (2.50.25). En mixte també s’havien imposat Capdevila i Dusautoir (2.10.25). Els van seguir Vicenç Boltas i Carol Courreau (2.55.24) i Jordi Esteban i Yolanda Gómez (2.58.22).

Com que es disputaven dues proves seguides el mateix cap de setmana, es va conformar una classificació de la suma de les dues carreres, denominada la Travessa de les dues valls. Alís i Juillaguet van ser els campions en masculí, Fargues i Ledesma en femení, i Capdevila i Dusautoir en mixte.