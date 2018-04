El VPC s’acomiada de l’ascens en primera ronda

Adeu a l’ascens. L’intent del VPC per tornar a Honor es va quedar de nou trencat a les primeres de canvi a les fases per pujar de categoria. I el rival va ser el mateix de la temporada passada, el Coquelicots Montechois Rugby, i la ronda també la primera. Els andorrans van tornar a mostrar la falta de consistència a domicili que arrosseguen durant tot el curs per perdre 28-14.

El conjunt local es va mostrar fort en un inici, amb un assaig transformat i una penalitat en els primers 10 minuts que complicava el matx. Però a partir d’aquí el VPC es va recuperar i amb una marca de Mtchdelidze i una altra col·lectiva, totes dues materialitzades amb el xut a pals posterior de Jinashvili, capgiraven el marcador. L’enfrontament es va mantenir igualar durant el que restava de primera part i al començament de la segona. Però la baixada física andorrana, sumat a un seguit d’errades, va portar a que els conjunt francès decidís el partit i l’eliminatòria. Aconseguia dos assajos consecutius que van pesar molt sobre el rival. A les acaballes del matx en materialitzaven un altre.

Garcia: «La irregularitat ha marcat la temporada. Hem mostrat una cara sòlida a casa, però fora hem fallat en molts partits»

«Sabíem que el rival sortiria fort, perquè jugava a casa amb el públic a favor. Al començament hem patit, però després ho hem solventat», indicava el tècnic del VPC, Jonathan Garcia. Però a la segona meitat «físicament hem baixat i han aprofitat les nostres errades» per decidir l’enfrontament. Per tot el que es va fer per arribar a aquestes fases, «és una llàstima quedar eliminats a la primera, perquè volíem optar a l’ascens. Per això hem estat lluitant molts mesos».

Massa irregulars

En el balanç del curs, Garcia destacava que «la irregularitat ha marcat la temporada. Hem mostrat una cara sòlida a casa, però fora hem fallat en molts partits. No només pel resultat, sinó també perquè no hem acabat contents amb el nostre joc». El partit de Montech «ha estat un reflex de tota la temporada, amb falta de consistència quan juguem fora». En la diferència de rendiment a l’Estadi Nacional i a domicili «hi ha una part mental molt important, perquè ens costa massa a fora», i contra el Montechois «ha quedat molt clar». A més es va sumar la suma de compromisos les últimes setmanes, amb el rival tenint temps per descansar i preparar el matx: «Els jugadors porten quatre partits seguits, jugant a un nivell molt alt com són els internacionals, i no tenim una plantilla prou àmplia i de qualitat com per afrontar tot això de manera consecutiva, amb el desgast que suposa». Abans de concloure el curs el VPC disputarà la Copa Pirineus, tot i que s’ha de veure en quines condicions tenint en compte el partit que té pendent la selecció contra Croàcia, fonamental de cara a la permanència.

Ganes de continuar

El duet que formen Garcia i David Kirikaishvili a la banqueta es tractarà les pròximes setmanes per tal de confirmar-lo de cara a la pròxima campanya. «Primer de tot ens hem de seure amb la junta directiva, fer balanç del que ha estat la temporada i mirar quines són les aspiracions de futur. A tots dos no ens agrada acabar d’aquesta manera com hem fet ara i ens agradaria continuar amb el gruix de persones que som actualment. Crec que es pot fer un bon projecte», afirma Garcia.