El MoraBanc puja al sisè lloc en una taula cada cop més ajustada

La igualtat i una lluita intensa per les posicions de play-off està marcant aquest tram de la temporada. El BC MoraBanc Andorra va fer la feina, imposant-se al Tecnyconta Saragossa, i la resta de resultats van acompanyar, per a que el conjunt de Joan Peñarroya guanyi una posició a la classificació i se situï després de 25 partits a la sisena plaça.

Són ja vuit les victòries aconseguides als últims nou partits del MoraBanc. Aquesta dinàmica l’ha portat no només a assentar-se en llocs de play-off, sinó a anar escalant esglaons a la taula, que cada cop es troba més estreta. El salt a la sisena posició es produeix per la derrota del Montakit Fuenlabrada a mans del penúltim classificat, el Reial Betis Energía Plus. Per sobre els andorrans, aquesta jornada només van guanyar el Reial Madrid i el Baskònia, que van imposar-se a Unicaja i Delteco GBC, respectivament. El triomf dels blancs sobre els malaguenys permet precisament al MoraBanc treure una victòria d’avantage als andalusos, que es troben a la vuitena posició, la darrera que dona accés als play-off.

A les places capdavanteres l’FC Barcelona Lassa va caure davant el Movistar Estudiantes, el València Basket amb l’UCAM Múrcia, i l’Herbalife Gran Canària amb el cuer, el Divina Seguros Joventut. Tot aquest seguit de resultats fa que el conjunt andorrà es trobi igualat a quinze victòries a Gran Canària i Fuenlabrada, mentre que està una per sobre de l’Unicaja i l’UCAM. El València, que és quart, el té a només a un triomf, mentre que el Barça, el tercer classificat, es troba a dos. Els vuit partits guanyats en nou jornades només ho supera el Baskònia, que suma el ple en aquest nombre de partits.

Landesberg, estratosfèric

Aquesta jornada si té un nom propi aquest és el de Sylven Landesberg, que l’ha portat a ser l’MVP, però amb uns números que feia molt que no es veien. L’aler de l’Estudiantes va anotar 48 punts en la victòria madrilenya al Palau Blaugrana, amb una valoració de 52, aconseguint la màxima anotació des del 1994, el rècord de valoració d’un jugador col·legial.

Fins el moment qui més punts havia anotat aquesta temporada era Gary Neal (Tecnyconta Saragossa) amb 36, aconseguint-ho a la 19a jornada. Landesberg obté la millor anotació des de que el 22 de gener de 1994 Mike Smith signés 50 en un Pamesa València-Banco Natwest Saragossa. Es queda a només quatre punts de la màxima anotació, assolida per una figura com Epi (FC Barcelona), que en va aconseguir 54 la temporada 1983-84. El nord-americà es troba entre les màxims anotadors històrics en un partit de l’Estudiantes. David Russell en va aconseguir 50 contra el Caja Álava al 1984 i ja fora de l’era ACB, a la cinquantena també arribava José Luis Sagi-Vela el 1969. També trenca el rècord de valoració de l’entitat madrilenya. Fins ara la marca la posseïen Corey Brewer i Felipe Reyes amb 48 des de la campanya 2002-03. Feia dotze anys que no es veia una valoració amb xifres similars, des de que Pete Mickeal aconseguís 54 en un Leche Río Breogán-TAU Cerámica de la temporada 2005-06.

Victòria contundent contra el Tecnyconta Saragossa

Si quedava el dubte de com afrontaria el MoraBanc la ratxa trencada de set victòries consecutives, es va poder comprovar ben aviat en el matx davant el Tecnyconta Saragossa. Va tornar a mostrar solidesa per adjudicar-se un nou triomf, el cinquè seguit a casa (100-77).

El primer quart va ser el més igualat. Els dos conjunts mostraven encert en el tir. Els aragonesos aconseguien petites avantatges, però els andorrans aconseguien capgirar el marcador. Amb un Neal encertat com sempre –és el segon màxim encistellador de la Lliga Endesa– els visitants finalitzaven el període manant (23-25). A la tornada els locals reaccionaven ràpidament per tornar a posar-se per davant, amb un Shurna que estava realment fi i que materialitzava el seu millor partit. El Saragossa es quedava bloquejat amb 31 punts, mentre que el MoraBanc continuava veient cistella, que permetia arribar al descans 54-43.

L’enfrontament estava encarrilat pel que s’estava palpant a la pista, però calia confirmar-ho. En 10 minuts n’hi va haver prou. La intensitat mostrada en els primers minuts de la represa va permetre continuar ampliant diferències en el marcador, aprofitant la solidesa defensiva i un Shurna que seguia amb el canell calent. Els andorrans manaven per més de vint punts i només l’encert de Neal no permetia que les distàncies fossin majors de les que s’estaven produint. El quart es completava amb l’electrònic marcant un 78-57. Només calia comprovar quina seria la diferència final en els 10 minuts que quedaven per davant, amb el matx del tot decidit. Fins a sis jugadors de l’equip andorrà finalitzarien el matx anotant més de 10 punts: Shurna (21), Jankovic (12), Jelinek (11), Walker (11), Iverson (11) i Fernández (11).