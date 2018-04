Enxampat mentre robava en un pis de Sant Julià

Entre totes les detencions dutes a terme per la Policia la setmana passada, destaca la de dissabte a la nit d’un home de Sant Julià de Lòria de 49 anys va ser enxampat mentre robava en un pis. Se l’acusa d’un presumpte delicte contra el patrimoni (furt amb força), ja que portava un tornavís amb punta plana de grans dimensions i una barra de ferro d’obra. A les butxaques duia vuit xecs bancaris en blanc i diferents claus que havia agafat del domicili.



El mateix dissabte, una dona que va arribar a pagar fins a 200 euros amb bitllets falsos de 50. L’alerta la van donar dos establiments del Pas de la Casa que van reconèixer els bitllets fraudulents. La Policia la va arrestar i controlar; es tracta d’una dona no resident de 38 anys que portava a sobre cinc bitllets més de 50, també falsos. Se l’imputa un delicte contra el tràfic jurídic d’emissió de moneda falsa.



També al Pas, i només uns minuts abans, un home de 41 anys va ser detingut com a presumpte autor d’un altre delicte contra el tràfic jurídic. A més d’haver robat tabac en un establiment, portava un document d’identitat francès, possiblement fals.



El dia 27 de matinada va ser detingut a Andorra la Vella un home no resident de 33 anys, que anava indocumentat i que va donar una identitat falsa, després que se l’estigués buscant des del mes de gener, quan va desobeir una ordre d’expulsió administrativa.

Altres delictes

La policia també va detenir a diverses persones per cometre delictes contra la salut pública i protagonitzar actes violents. El dia 30 de març, a Andorra la Vella, una dona de 32 anys va ser detinguda com a presumpta autora dels delictes contra la llibertat, l’honor i la funció pública, després d’amenaçar i injuriar a una altra. La dona també va insultar els agents que la van detenir. El dia 28, una dona i un home van ser detinguts, per un presumpte delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic. La patrulla va ser requerida per una agressió mútua de la parella, a qui els hi van trobar diverses drogues en el domicili.



Les deu persones detingudes restants ho van ser per conduir sota els efectes de l’alcohol i intentar introduir estupefaents al Principat.