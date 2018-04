Comissats més de 2.300 paquets de tabac a França

La Setmana Santa ha estat aquest any molt avançada

La policia francesa ha decomissat a Tolosa un total de 2.319 paquets de tabac de contraban. El material procedia del Pas de la Casa, segons va informar ahir el diari La Dépêche du Midi. El mitjà francès també va explicar que una patrulla de la brigada contra el crim feia el seguiment de dos homes, de 19 i 60 anys, que sovint recuperaven paquets de l’interior d’una bústia de correus. Finalment, a principis de la setmana passada, se’ls va controlar. Durant la investigació, a més del tabac, se’ls hi van trobar 8.000 euros en metàl·lic i 300 grams de resina de cànnabis. Els dos homes han estat detinguts i posats a disposició judicial. Cal recordar que diumenge passat va entrar en vigor l’acord d’Andorra amb la República Francesa relatiu a la cooperació transfronterera en matèria policial i duanera, en el què Andorra s’ha compromès a intensificar la cooperació per combatre les màfies que actuen a la frontera. L’objectiu de les mesures és fer pràcticament impossible el contraban dins la UE.

Per El Periòdic

