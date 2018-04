Els hotels, satisfets del 85% d’ocupació durant Setmana Santa

L’ocupació hotelera durant la Setmana Santa ha estat d’un 85% aproximadament, una xifra que encara no és definitiva perquè cal sumar les pernoctacions reservades a última hora. «La dada pot variar en funció de les últimes reserves», va comentar ahir a EL PERIÒDIC el president de la Unió Hotelera, Manel Ara. «Sabem que durant la nit de dissabte sí que hi va haver gent buscant hotels a darrer moment. Ja veurem si va passar el mateix el divendres i el diumenge», va apuntar Ara. L’associació hotelera informarà del balanç en exactitud demà.



Ara va avançar que les parròquies que podrien haver sortit més malparades són Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria, i les més beneficiades, la Massana, Canillo, Encamp i Ordino. «L’ocupació s’ha focalitzat a les parròquies altes perquè el perfil del client ha estat més de neu que urbà», va detallar Ara. Molts dels visitants van aprofitar el pont per anar a esquiar. L’any passat, en canvi, el turista no es va desplaçar tant a les pistes d’esquí. El motiu van ser les dates: l’any passat, la Setmana Santa va caure a mitjan abril, quan el temps era més primaveral.

Preus un 10% més cars

Que la temporada d’esquí encara estigui en marxa ha provocat que els preus de les estades a establiment hotelers hagin augmentat. Ara parla d’un increment del 10% respecte a l’any passat. «Estaríem molt satisfets si l’augment dels preus compensés la baixada d’ocupació d’aquest any», va dir el president de l’associació. «L’any passat, com que feia millor temps i era més temporada de primavera que d’esquí, els preus van ser més baixos», va explicar Ara. El percentatge real de l’evolució dels preus també es farà públic aquesta setmana.



Pel que fa al perfil dels visitants durant aquesta setmana, Ara va confirmar el que les previsions havien apuntat abans del pont. La majoria dels turistes han estat de proximitat. «La majoria han vingut de l’Estat espanyol, sobretot del País Valencià, de Catalunya i de l’Aragó», va puntualitzar el president.

Vallnord atreu 65.000 persones

Les estacions de Vallnord han tancat la setmana atraient 65.000 persones, una xifra superior al que s’esperava. A Pal Arinsal es van registrar 49.300 esquiadors i a Ordino Aracalís, 15.500. Així, s’ha incrementat en més d’un 70% la xifra d’ocupació respecte les passades temporades. Grandvalira farà balanç quan s’acabi la temporada.