Missa, caramelles i aperitiu a les Bons

Cada Dilluns de Pasqua, l’església de sant Romà de les Bons obre les seves portes per acollir una missa. A continuació, el veïnat de les Bons, i de la resta de la parròquia d’Encamp, celebra a l’exterior un aperitiu, amb vi, fuet i pa. L’aplec l’amenitzen els caramellaires, una desena de joves d’Encamp que ahir van interpretar algunes cançons, com l’himne andorrà. El cònsol d’Encamp, Jordi Torres Arauz, i consellers de comú, com Jordi Troguet, no es van perdre l’aplec tradicional. Tampoc hi va faltar un altre veí encampadà: el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres Falcó. El bon temps va acompanyar la primera de les celebracions dels aplecs encampadans de la temporada, segons informa l’ANA.



La jornada va començar a les 12.00 amb la missa solemne a Sant Romà i la cantada de gojos, que va estar presidida pel mossèn d’Encamp. A part de la tradicional cantada de Caramelles realitzada durant l’aperitiu per part del jovent del poble, que des de diumenge han anat recorrent els carrers d’Encamp, la festivitat va comptar també amb una audició de sardanes i la invitació a la dansa de tots els qui volguessin.

Calendari encampadà

La següent festa litúrgica se celebrarà l’1 de maig a Sant Jaume dels Cortals. Continuarà la temporada amb la Diada de Sant Romà de Vila el dilluns de Pentecosta (21 de maig) i amb la Mare de Déu de l’Ecologia, al camí de les Pardines, el 2 de juny. La darrera celebració religiosa serà la tradicional Mare de Déu de l’Oratori, l’1 de setembre.