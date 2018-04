Blau per tenyir consciències

Diversos edificis emblemàtics del Principat, com l’església de Sant Esteve, Caldea o el Museu del Tabac, s’il·luminaven de blau la nit de l’1 al 2 d’abril –coincidint amb el Dia Mundial de la Conscienciació de l’Autisme– per «fer visible l’anomenada discapacitat invisible», destacava Inés Martí, la vocal de l’Associació d’Afectats d’Autisme d’Andorra (Autea).

«Volem convidar a la reflexió sobre els Trastorns d’Espectre Autista (TEA) i les barreres a què s’enfronten cada dia les persones afectades i les seves famílies», va explicar Martí. I posava com a exemple els obstacles en l’àmbit laboral, ja que «les empreses ni saben què els poden aportar les persones autistes ni els donen l’oportunitat de demostrar-ho». Precisament avui Autea engega un nou programa d’inclusió laboral per a persones majors d’edat amb TEA i Síndrome de Down. «L’objectiu és la incorporació laboral en un entorn normalitzat», va avançar la vocal de l’associació autista.

De fet, es tracta d’un projecte que impulsa conjuntament amb l’Associació per la Síndrome de Down d’Andorra (ASDA) i que sobretot vol aconseguir la incorporació en qualsevol ambient, més enllà dels programes especialitzats que ofereix l’Escola Nostra Senyora de Meritxell, especificava Martí. «Tot i així, defensem que sempre ha d’haver-hi unes pautes i un seguiment perquè les persones afectades necessiten aquest suport», manifestava la vocal d’Autea.

Passos endavant

Malgrat que l’àmbit laboral segueix sent encara un deute pendent, Andorra ha fet un esforç molt gran en els últims anys «sobretot en la inclusió social», apuntava Martí. A diferència de quan va aparèixer l’associació –ara fa deu anys–, actualment hi ha molta formació sobre el TEA i ja es compta amb psicòlegs i psiquiatres especialitzats. «Desconeixem la xifra d’afectats al Principat, però no és tan important tenir un cens exacte; és suficient sabent que un de cada 100 infants al món neix amb TEA», es justificava Martí. Els afectats, afegia la vocal, són persones molt incompreses i és important «abordar el problema des de les llars d’infants com s’està fent ara».

L’associació dona suport als afectats i a les seves famílies, i sovint ho fa a través de programes, com 'Progrés', del Ministeri d’Educació, que treballa en la inclusió dels que pateixen el trastorn en l’escola ordinària. «La societat no és prou conscient i costa incorporar la gent afectada pel TEA en llocs de feina, però és precisament ella qui ha d’adaptar-se i integrar aquestes persones», subratllava la vocal de l’associació. Per això, des d’Autea insisteixen en la sensibilització. «Hem de canviar la mirada cap als altres; ser més tolerants i no jutjar-los», sentenciava Martí.