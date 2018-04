Un 76% més de forfets venuts

Les estacions d’esquí lleidatanes van vendre aquesta Setmana Santa uns 150.000 forfets, un 76% més que l’any anterior segons les dades facilitades pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Tot i que el temps canviant propi de la primavera, amb ratxes fortes de vent dissabte i baixes temperatures, va tenir més afectació en l’àmbit del turisme actiu i dels esports d’aventura, també va impedir que s’apleguessin encara més esquiadors al Pirineu. Als complexos, alguns dels quals tancaran la temporada el proper 8 d’abril, els gruixos i la qualitat de la neu han afavorit la venda de forfets en aquests deu dies, tant per a la pràctica de la modalitat alpina com la nòrdica.

Ni la climatologia ni la situació política van provocar anul·lacions a la demarcació



El conjunt d’estacions d’esquí del Pirineu de Lleida van estar obertes per aquesta Setmana Santa amb uns bons gruixos de neu. Tot i que la climatologia no es va mostrar del tot favorable en alguns dels dies d’aquesta Setmana Santa, el nombre de forfets venuts entre el 24 de març al 2 d’abril ha estat d’uns 150.0000, un 76 % més que la Setmana Santa de l’any 2017 que es va tancar amb 85.000 forfets. La temporada d’esquí 2017-2018 entra a la recta final, amb els centres d’alpí oberts fins al pròxim diumenge 8 d’abril i amb uns bons gruixos de neu de qualitat immillorable per a la pràctica de l’esport blanc després de les intenses nevades caigudes aquest hivern. Només l’estació de Tavascan, en la modalitat d’alpí, va tancar el diumenge 1 d’abril, mentre que la de nòrdic romandrà oberta fins al dia 8. Per la seva banda, l’estació de nòrdic de Virós-Vallferrera va tancar ahir. El complex de Sant Joan de l’Erm allargarà la temporada fins al 8 d’abril i les estacions d’Aransa, Lles de Cerdanya i Tuixent-la Vansa, a partir d’avui, continuaran obertes només els caps de setmana fins que tinguin neu suficient per a l’esquí.

sector hoteler / Pel que fa a l’ocupació hotelera, les dades provisionals facilitades pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida la van situar, a les zones turístiques, al voltant del 95% de mitjana en els dies festius que van del Dijous Sant fins al Dilluns de Pasqua. D’aquesta manera, des del Patronat van qualificar aquest índex de molt positiu i van destacar que les previsions fetes inicialment per l’ens s’havien complert. El director del Patronat de Turisme, Juli Alegre, va explicar que ni la climatologia ni la situació política que viu el país han provocat anul·lacions als allotjaments turístics de la demarcació. Pel que fa a l’impacte econòmic del turisme durant aquest període festiu, la dada definitiva no es tindrà fins demà però l’organisme confia superar els 34 milions de l’any passat, informa RàdioSeu.