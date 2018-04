El Govern activarà la modificació de la llei de transferències a l’abril

El Govern té la intenció d’entrar a tràmit parlamentari durant el mes d’abril la modificació de l’acabada d’aprovar Llei qualificada de transferències comunals –que modifica la llei anterior–, perquè es pugui debatre i aprovar al Consell General el més aviat possible.

Proposta més viable

El plantejament que el Govern ha fet als comuns consisteix a repartir a parts iguals entre les set parròquies els 4,4 milions d’euros corresponents als tres articles que el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucionals. Les administracions es van reunir el passat 22 de març i, d’entrada, tots els comuns ja van estar d’acord en el repartiment a parts iguals dels diners que van quedar invalidats arran de la suspensió de diversos articles de la llei, fet que representaria al voltant de 630.000 euros més per a cada comú.

El cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, va explicar ahir durant la celebració de l’aplec de sant Romà de les Bons, que el Govern té la voluntat de tancar el projecte de llei de reforma de la Llei qualificada de competències comunals durant el mes d’abril. L’objectiu és entrar-la a tràmit parlamentari el més aviat possible perquè el Consell General pugui aprovar-la i comenci a aplicar-se.

De tota manera, encara hi ha pendent de fer una segona trobada. L’Executiu i totes les administracions mantindran properament una reunió per tancar els serrells de l’acord. Torres va argumentar que tots els líders comunals han vist bé la idea de fer el repartiment a parts iguals, fins i tot des d’Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria, que són els dos comuns que més han criticat els criteris que van establir-se per a l’atorgament de les transferències.

PS vol saber les xifres de repartiment previstes i definitives

El conseller general del PS Pere López va presentar la setmana passada una demanda d’informació al Govern perquè aclareixi com afectarà la sentència del TC que anul·la part de la Llei qualificada de transferències als comuns a la distribució de diners prevista aquest 2018 per a les corporacions parroquials. En l’escrit, López reclama específicament que es doni a conèixer quina era la previsió inicial, com ha canviat després de la resolució de l’organisme i com quedarà el repartiment si l’Executiu ja té una proposta per adaptar el text. El parlamentari va explicar que l’objectiu de la demanda era «tenir les dades per conèixer globalment i criteri per criteri quin import aniria cap a cada comú, tant amb els articles anul·lats com sense i amb una hipotètica proposta nova del Govern». A més, López va recordar que el PS ja havia fet una proposta «de model alternatiu que donava més rellevància a la població i que, al nostre entendre, és més just». El conseller general va subratllar la importància de tenir coneixement de la informació sol·licitada de cara als nous debats que hi haurà en el futur.