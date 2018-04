Gutiérrez, segona al primer eslàlom FIS de les 7 Laux

La Setmana Santa ha estat aquest any molt avançada

Va guanyar amb un registre d’1.23,10 minuts. També van pujar al podi els espanyols Albert Ortega (1.24,01) i Alejandro Puente (1.24,02). Robert Solsona va ser vuitè (1.25,37), Xavi Cornella 10è (1.26,02), Albert Pérez 12è (1.26,06), Pol Suàrez 16è (1.26,44), Nico Castro 21è (1.27,86) i Albert Torres 29è (1.29,78). No van finalitzar Lucas López i Àlex Rius. En categoria femenina, Laura Arnabat va ser novena (1.28,52), Clàudia Mijares 11a (1.29,30) i Xènia Rodríguez 13a (1.29,61). Cande Moreno no va completar la prova. La vencedora va ser l’espanyola Júlia Bargalló amb un temps d’1.26,11. La van seguir les seves compatriotes Anna Esteve (1.26,72) i Irene Álvarez (1.26,81).

A la primera jornada dels Campionats d’Espanya, que s’estan desenvolupant a Sierra Nevada, el supergegant era el protagonista, i en aquest hi va haver triomf andorrà, mitjançant Matías Vargas.

A la prova inicial la corredora de la Federació Andorrana d’Esquí era líder al final de la primera mànega, però en la segona la italiana Martina Peterlini la va superar a la general en sis dècimes, per concloure segona. A continuació es disputava un nou eslàlom, però en aquesta ocasió Gutiérrez es va sortir del traçat a la segona mànega, quan havia acabat tercera a la primera. Paterlini es va tornar a imposar.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació