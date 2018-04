L’FC Andorra reforça la línia atacant amb Nourddin

Arribar a final de temporada amb les màximes garanties. Aquest és l’objectiu de l’FC Andorra, que incorpora un nou jugador per cobrir les nombroses baixes de llarga durada que hi ha a la plantilla a causa de les lesions. Nourddin El Morabiti Talibe fitxa fins a final de curs per reforçar la línia de davant.

El nou futbolista tricolor té 23 anys i prové del CF Solsona, de Segona Catalana. Les seves posicions habituals dins el terreny de joc són les de mitja punta i extrem. En la present campanya ha disputat 17 partit amb el Solsona, marcant cinc gols, dos de penal. L’últim va ser a la darrera jornada contra el CD Cervera. Per les seves característiques «ens aportarà intensitat i gol; i que siguem un més a la plantilla els dos mesos que queden per acabar la temporada», afirma el president del club, Albert Ferré. Aquest és el quart reforç que es produeix amb la campanya iniciada, després de les de Joel Martínez, Carlos Acosta i Jordi Rubio. Aquest últim jugador, igual que Nourddin, tindran l’oportunitat de debutar diumenge en l’enfrontament al camp del Balaguer.

Tapar el forat dels lesionats

«Els fitxatges es fan perquè no hi ha prou jugadors a la plantilla. Hem patit una falta d’efectius per les lesions de llarga durada i amb aquestes incorporacions volem acabar el curs amb les màximes garanties», i seguint comptant com fins ara també amb els juvenils, però aquests joves «no han de ser els qui portin el pes». L’equip ha anat acumulant lesions de gravetat que va mermar el nombre d’efectius. «Fins als voltants de Nadal amb la plantilla sencera estàvem fent una gran temporada» i després la problemàtica física en forma de baixes es va accentuar, afectant al normal funcionament. Els reforços van arribar a mida que es van poder assumir. «No és manca de planificació. Per la situació econòmica del club no s’han pogut tancar abans», afirma Ferré.

Assegurar la permanència

Amb l’arribada de Nourddin l’entitat dona la plantilla per tancada, sense perspectives d’incorporar nous futbolistes per motius pressupostaris. Amb el grup actual provaran d’aconseguir la permanència d’una manera definitiva. «Són tres punts que se’ns estan resistint per tancar la salvació», subratlla el president. Els tricolorssumen tres jornades seguides sense conèixer el triomf, perdent amb la UD Vista Alegre i la UE Sants, i empatant amb la UD Vista Alegre. «Necessitem una victòria per assegurar la permanència, estar més tranquils i llavors ja veurem fins on ens arriben les forces», sense renunciar a res un cop d’aconsegueixi. L’objectiu de la temporada de l’FC Andorra sempre ha estat mantenir-se a la Primera Catalana, però un cop garantida la permanència la plantilla, el cos tècnic i la directiva volen comprovar fins on es pot arribar.