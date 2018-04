Comença la remodelació de l'avinguda Meritxell

Aquest dimarts al matí han arrencat les obres de remodelació de l’avinguda Meritxell en el tram comprès entre el carrer de la Unió i Bisbe Príncep Iglesias, amb la voluntat que estiguin finalitzades el 3 d’agost. El darrer tram, el que va entre Bisbe Iglesias i les Canals s’adjudicarà aquest dijous en consell de comú i és possible que els treballs puguin començar dilluns que ve.

La cònsol major, Conxita Marsol, ha destacat que espera que aquesta sigui “una obra per a molts anys” després que les anteriors remodelacions no donessin “els resultats” que s’esperaven. Les empreses treballaran cada dia, inclòs el diumenge, de vuit del matí a les deu de la nit i hi haurà una vuitantena de persones treballant al mateix temps en els quatre trams. Tal com ha explicat el responsable de la direcció facultativa de l’obra, Jordi Llovera, “el més dificultós” serà molestar “el mínim possible” els comerciants. Marsol també ha assenyalat els problemes que hi pot haver en la circulació però espera que els conductors s’adaptin “relativament de pressa” i funcioni de manera correcta. També s’ha mostrat segura que es compliran els terminis.