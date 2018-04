El nou ambaixador dels Estats Units visita Andorra

La Setmana Santa ha estat aquest any molt avançada

Buchan III, de 54 anys, és un empresari de Wall Street que va ser donant de la campanya de Trump a la Casa Blanca, amb una xifra de 898.000 dòlars. Va cursar economia i espanyol i va estudiar a la Universitat de Harvard, a València i Sevilla. Actualment té negocis agrícoles i de cria de cavalls, ja que va néixer en una granja de Carolina del Nord, i és el fundador de Hunter Global Investors, un fons de capital risc amb inversions en el mercat immobiliari, entre altres negocis, amb signatura de Buchan Palm Beach, al mateix lloc on hi ha el club privat i la mansió de Trump.

El cap de Govern, Toni Martí, s'ha reunit aquesta tarda amb l’ambaixador dels Estats Units a Espanya i Andorra, Richard Duke Buchan III, en la seva primera visita oficial al Principat des que Donald Trump l’anomés el mes d’agost passat. Martí i Buchan han posat de manifest que les relacions entre ambdós països passen pel seu millor moment i han tractat temes com l’educació, l’economia i les finances. La primera reunió del diplomàtic nord-americà ha estat, però, amb la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach i després s'ha trobat amb el ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, amb qui ha visitat l’Espai d’Innovació, ubicat a Caldea. Demà al matí, Buchan completarà la seva visita a Andorra en una trobada amb el síndic general, Vicenç Mateu, a la seu parlamentària.

Per El Periòdic

