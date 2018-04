Tothom s’implica en la nova cursa de banders

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, i el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, han signat avui el conveni de col·laboració per a la segona Cursa d’Enclar, organitzada pel cos de banders i que serà el 21 d’abril. Tots els beneficis es destinaran a l’associació Hi arribarem, que permet gaudir de la muntanya a les persones amb diversitat funcional. Amb aquesta signatura, els comuns garanteixen la seva aportació de 1.500 euros cadascun per a aquest any i per al següent.



L’objectiu de la cursa és triple: esportiu, solidari i de descobriment del vedat d’Enclar. A més, com a novetat, aquest any es farà una arrossada popular pels corredors i per a tothom que hi vulgui participar, per un preu simbòlic de sis euros. El recorregut constarà d’un llarg de 16 quilòmetres i 2.100 metres de desnivell, i un de curt de 10 quilòmetres i 1.140 metres de desnivell.



El director del cos de banders, Miquel Rossell, va informar que ja s’han inscrit 75 persones i que esperen superar, clarament, la participació de la primera cursa, que va ser de 77 inscrits.