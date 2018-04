Reconeixement facial pels clients de MoraBanc

Ja no es necessiten dades d’accés d’usuari i contrasenya pels clients de MoraBanc. Al menys per a aquells que tinguin l’iPhone X. El nou dispositiu d’Apple consta d’una aplicació de reconeixement facial i l’entitat bancària ha actualitzat la seva aplicació mòbil per iOS per agilitzar i simplificar l’accés dels seus usuaris. Per activar-ho al dispositiu, només cal completar un senzill procés de registre la primera vegada que es faci servir el sistema i associar les dades d’identificació del client amb la imatge del seu rostre. Després, un cop ja configurat al telèfon, es vincula a l’aplicació de MoraBanc amb la contrasenya, tal i com ja es feia amb la identificació per Touch ID, que identifica la empremta dactilar.



Des de la posada en marxa de MoraBanc Digital, l’entitat s’ha posicionat com el referent del país en aquest camp, juntament amb la renovació de la seva web pública, la banca en línia i les aplicacions mòbils. Això li ha permès un gran augment de nous clients i rebre diversos reconeixements, com el premi al millor banc digital.