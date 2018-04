Andbank crea un consell assessor a Espanya

Andbank Espanya ha creat un consell assessor com a òrgan consultiu per reforçar el creixement de l’entitat al país veí. Daniel García-Pita, expresident del consell d’administració d’Andbank Espanya, serà el president del consell assessor, mentre que l’actual president del consell d’administració, Carlos Martínez de Campos, s’incorpora a aquest nou òrgan consultiu com a conseller. Josep Piqué i Alberto Terol també seran assessors.



Segons ha informat avui en un comunicat, l’objectiu és contribuir a l’òptima integració de l’entitat amb l’àmbit empresarial, professional i social, ajudar en la definició dels objectius estratègics a mitjà i llarg termini i impulsar projectes que aportin valor a la societat, entre d’altres.



Les noves incorporacions són destacables, ja que Piqué té una gran expriència en el sector empresarial, ja que va ocupar la presidència de Vueling entre el 2007 i el 2013 per després ser nomenat conseller delegat i vicepresident segon d’OHL. Terol, per la seva banda ha estat conseller independent en diverses societats i companyies, alhora que és president i conseller delegat de diferents companyies familiars.



El 2017, l’entitat va tancar amb un volum de negoci de 8.832 milions d’euros, la qual cosa suposa un creixement del 19,6% pel que fa a l’any anterior. Així mateix, el benefici va créixer un 36%, fins a aconseguir els 5,7 milions.