La modificació del reglament del Consell General serà només parcial

El Consell General segueix treballant en l’esborrany que preveu canviar el reglament de l’organisme. La voluntat de la Sindicatura, com ahir va subratllar la subsíndica general, Mònica Bonell, després de la junta de presidents, «és fer un repàs de la proposta de modificació i entrar a tràmit parlamentari el més aviat possible aquells punts on hi hagi consens entre tots els grups parlamentaris».

Fins ara, els consellers generals ja s’han reunit quatre vegades per fer lectura del text i aportar la seva opinió al respecte, i aquesta mateixa setmana hi ha prevista una cinquena trobada. «Si és possible, ens agradaria aprovar en aquesta legislatura els punts on hi ha un acord unànime», va insistir Bonell. Tot i així, ja hi ha algunes qüestions del codi de conducta actual que no es compleixen perquè se segueixen acords de la junta de presidents o informes que avalen una altra manera de fer i que evidentment s’incorporaran en el nou text. Per tant, la modificació del reglament estaria assegurada abans de noves eleccions només en alguns punts específics.

Estudi una a una

Pel que fa a les tres lleis de relacions laborals, la subsíndica general va explicar que es troben en període d’esmenes. El termini per presentar-ne es va allargar fins al proper divendres, però els grups parlamentaris encara podrien sol·licitar una tercera pròrroga. Tot i així, Bonell ja va avançar que, a petició de la comissió, les lleis s’estudiaran una a una i no les tres alhora, «ja que són molt importants i l’objectiu és poder treballar-les millor», va justificar.

D’aquesta manera, va insistir la subsíndica general, s’evitarà que la possible rectificació d’una llei acabi provocant la modificació d’una altra. «Moltes vegades la transacció de les esmenes ha acabat afectant una llei de la qual ja s’havia redactat l’informe; el tràmit parlamentari no deixa molt de marge per poder fer actuacions ràpides si es detecten errors o millores en el treball de la comissió», va puntualitzar Bonell. Per part del grup parlamentari demòcrata, no obstant, hi ha la voluntat d’aprovar les tres lleis aquest mateix any, tot i que la subsíndica general va alertar que caldria veure «com evolucionen en el treball de comissió amb els altres grups».

A punt d’entrar a tràmit

El grup parlamentari liberal, segons va informar la subsíndica general, ha retirat la demanda d’un debat monogràfic sobre la funció pública perquè la llei està a punt d’entrar a tràmit parlamentari i el grup al·legava que ja no serviria de massa. El Consell General també té sis projectes de llei més en comissió que podrien aprovar-se en les pròximes sessions. És el cas de la Logtu –la Llei d’impuls de la transició energètica i el canvi climàtic–, que segurament es passarà en la sessió del 19 d’abril; la proposició de llei de suport als emprenedors; el projecte de llei de modificació de l’impost de societats; el projecte de llei de serveis de pagament electrònic; el projecte de llei de modificació de la llei de l’Institut Nacional d’Andorra de Finances; i el projecte de llei qualificada de modificació de la llei qualificada d’immigració.

Naudi veu falta de respecte en la resposta del ministre de Finances a la seva demanda

La junta de presidents també va parlar de la carta que el conseller d’SDP Víctor Naudi havia rebut del ministre de Finances, Jordi Cinca, com a resposta a una de les seves demandes d’informació al Govern. El text lliurat incorporava comentaris referents al volum d’informació sol·licitat en la demanda. Segons Naudi, aquelles consideracions «no eren escaients» i li faltaven al respecte, ja que el reglament del Consell General li dona la potestat per demanar tota la informació que consideri necessària per dur a terme la seva feina. Per això, va voler lliurar-la a la junta de presidents i fer-la extensiva al cap de Govern, que ja l’havia llegida i s’havia ratificat en la carta del ministre.