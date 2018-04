Les dones podran baixar les falles per primera vegada

Les dones podran baixar per primera vegada aquest any les torxes enceses de la muntanya en la festivitat de les falles de la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, el proper 17 de juny. Així va aprovar-se per majoria a l’assemblea extraordinària de l’Associació Cultural de Fallaires i Pubilles de la Pobla de Segur, que va debatre i votar la proposta que havien fet dues sòcies de 18 anys.

La tradició de la Pobla té una característica que la diferencia de la resta de baixades de falles del Pirineu. I és que les pubilles esperen els fallaires quan baixen de la muntanya a l’entrada del poble i fan junts l’última part del recorregut fins a la plaça de la Pedrera, on llancen les teies a la foguera. A la resta de festes del foc de l’Alta Ribagorça i els Pallars, en canvi, fa anys que la presència femenina està normalitzada, tot i que en poblacions com Taüll –on van baixar dones per primera vegada al 2008– la seva incorporació a la festa no va estar exempta de polèmica.

Des de la junta, van destacar que «a partir d’ara, a les falles de la Pobla de Segur, tant homes com dones podran exercir el rol que més els convingui, sense alterar l’estructura de la festa, que demana que les parelles estiguin formades per una persona vestida de fallaire i una de pubilla». A la sortida de l’assemblea les dues noies que havien fet la proposta van mostrar la seva satisfacció pel resultat i van expressar que «confien que els canvis cohesionin la festa i la facin més gran».

La seva petició, però, havia generat controvèrsia i l’assemblea extraordinària finalment es va fer a porta tancada sense permetre que els mitjans de comunicació prenguessin imatges ni tal sols de l’inici de la sessió. Malgrat tot, els assistents van destacar que els debats van ser respectuosos i sense crispació. En una carta adreçada als socis, les joves reivindicaven poder construir una falla i carregar-la encesa igual que ho poden fer els nois, ja que «les tradicions han d’evolucionar tal com evoluciona la societat i s’han d’anar adaptant a les noves circumstàncies que sorgeixen al llarg dels anys, sinó acaben molt desvinculades de la població i al cap d’un temps la gent ja no s’hi sent identificada».

L’objectiu del canvi és que la tradició perduri en el temps

«Al cap i a la fi, estem lluitant pels drets de totes», va reivindicar la Clàudia Plana, una de les noies que havia fet la proposta. En aquest sentit, va afegir que «aquests petits canvis que al principi poden fer molta por s’han d’assumir de la manera més natural possible perquè serveixen per millorar, cohesionar el poble i fer la festa més gran, ja que permeten que tothom s’hi senti còmode. És així com la festa perdurarà». La seva companya, Violeta Font, va explicar que han volgut «trencar» amb el paper que tradicionalment han tingut els nois i les noies a la festa i que d’aquesta manera «nosaltres també podrem viure l’experiència de construir-nos la falla, baixar-la i tirar-la a la foguera». Tal com es va acordar, les noies portaran la mateixa indumentària que els homes i també les rebrà una pubilla a l’entrada del poble per acabar de fer la desfilada. En tot cas, com va destacar la junta, «a partir d’ara, tant homes com dones podran exercir el rol que més els convingui».