Andorra, en el grup de la mort de la Copa Davis

«El sorteig ha anat malament i no és el millor per nosaltres, però això és només sobre el paper, intentarem donar el màxim», comenta Recouderc. «El partit de Xipre serà dur, començarem amb Cervós d’u i Jauregui de dos. El de Mònaco, encarà serà més complicat però contra Sant Marino tenim possibilitats, volem guanyar i estar a dalt», afegeix el tenia andorrà.

El conjunt nacional del grup III de la Copa Davis format per Laurent Recouderc, Èric Cervós, Guillermo Jauregui i Jean-Baptiste Poux no va tenir sort en el sorteig dels grups i s’enfrontarà a Mònaco, Xipre i San Marino. Demà, els del Principat començaran amb els xipriotes.

Per El Periòdic

