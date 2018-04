Alerta sanitària en productes sense gluten i sense lactosa

L’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició ha tingut coneixement d’una notificació d’alerta, de les Autoritats Sanitàries de les Illes Balears, en relació a la presencia de proteïnes de llet no declarades en galetes sense gluten i sense lactosa, procedents de Catalunya. Els productes han estat distribuits a diversos països europeus, entre els quals es troba Andorra, i ja s’ha procedeit a informar d’aquests fets a les diferents autoritats comptents.



Com a mesura de precaució es recomana als consumidors intolerants o amb al·lèrgies a la proteína de llet que no consumeixin aquests productes, tot i que per a la resta de consumidors, no comporta cap risc.