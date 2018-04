Verdú, segon al gegant FIS de Sainte Foy Tarentaise

No s’ha de devaluar la gestió sinó fer precisions

Per altra banda, a la segona jornada dels Campionats d’Espanya que se celebraven ahir a Sierra Nevada, Cande Moreno va aconseguir ser tercera al gegant, de manera que va donar un nou podi a Andorra. Va marcar un temps total de 1.52,71, un bon crono gràcies a la victòria a la segona mànega, en la que va marcar 57,74. Moreno va acabar a 1,67 de la vencedora, Júlia Bargallo i a 0,30 de la segona, Patrícia Miquel. Igualment, Xènia Rodríguez va ser 11a amb 1.55,80, a 4,76 de la primera. En categoria masculina, Robert Solsona va ser tercer al gegant amb un temps de 1.48,14, a 0,60 del guanyador, Juan del Campo i a 0,10 del segon, Ricard Ortega. Àxel Esteve va aconseguir la quarta posició amb un temps de 1.18,15. Àxel Rius va ser vuitè, a 1,31, i Albert Pèrez, 10è, a 1,51.

Va fer una bona mànega marcant el millor temps: 52,61. A la segona baixada va marcar 52,14 i finalment va sumar un temps de 1.44,74 que li va servir per quedar segon, a 0,14 del francès Remy Falgoux. Tercer va ser Maurus Sparr, a 0,30. En aquest sentit, l’andorrà va marcar 14,70 punts FIS, el que marca l’alt nivell de la carrera, que va comptar amb un centenar de participants.

