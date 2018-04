Samu Ponce s’emporta el GP Força Réal a Millàs

No s’ha de devaluar la gestió sinó fer precisions

A la darrera pujada amb pendents del 15%, a l’ascens a Força Réal, l’andorrà va fer una demostració de força i va deixar enrere els companys d’escapada. Victòria amb autoritat. Per altra banda, la resta de companys d’escapada van ser neutralitzats pel pilot. Finalment, Miquel Martínez va ser segon, Julio Pintado, quart, Òscar Cabanas, 12è, Mauro Garcia, 15è, Joel Ponce, 18è i Louis Chavanes, 21è. En un segon grup van arribar Marc Gasa, que va ser 28è, Jordi Majoral, 34è i Carlos de Sousa, 39è.

Ponce, juntament amb Mauro Garcia, es va col·locar a l’escapada que van formar sis ciclistes al kilòmetre 14. Garcia va fer una feina excel·lent fent que l’escapada fos fructuosa i va col·laborar perquè tot funcionés. Darrere, els altres components de l’equip van treballar per controlar el pilot.

El ciclista del conjunt MVK*25 - ACA, Samu Ponce, va guanyar diumenge passat la 40a edició del Gran Premi Força Réal a Millàs (França), una cursa de 88 kilòmetres i tres ports. L’equip nacional també va obtenir la victòria per equips.

Per El Periòdic

