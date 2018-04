Lluita per arribar a la gran final de la competició

No s’ha de devaluar la gestió sinó fer precisions

Als quarts, el Lusitans va guanyar per 1-2 a l’UE Santa Coloma, el Vallbanc va clavar un 0-3 a la Penya Encarnada d’Andorra, el Sant Julià va guanyar per la mínima (0-1) al Nóbrega Constructora FC Encamp i l’Inter i l’Ue Engordany varen empatar a dos al marcador, de manera que el matx es va resoldre a penals en favor de l’Inter. Aquesta competició és essencial pels equips que volen accedir a Europa i la lluita estarà més viva que mai. L’FC Santa Coloma ho vol deixar tot ben lligat. L’Inter intentarà l’èpica.

La Copa Constitució i una plaça per l’Europa League estan en joc. Avui a les nou del vespre l’FC Lusitans es batrà contra el Vallbanc FC Santa Coloma a Prada de Moles i l’Inter Club Escaldes jugarà contra l’R. Tic Tapa Sant Julià a la mateixa hora a la Borda Mateu. El FC Santa Coloma arriba com a líder de la lliga i buscarà passar a la final sense complicacions. A l’altre partit, l’Inter intentarà donar la sorpresa i aconseguir una important plaça pel duel definitiu.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació