Bon cap de setmana pel futur de l’esport del país

Trobada més que interessant. El passat cap de setmana, 16 equips d’Andorra i Catalunya van disputar una nova edició del Torneig de Pasqua organitzat per la Federació Andorrana de Futbol al camp d’Alàs. Va ser un torneig en el qual participaven dues categories (benjamí i aleví) en el que l’EDFOR va situar-se en el més alt de les taules. Més enllà dels resultats, aquest és un esdeveniment que va tenir una gran satisfacció i que s’ha convertit en obligatòria al calendari. «Cada cop apostem més per esdeveniments d’aquesta mena per la senzilla raó de què és la base i el futur del futbol andorrà», explica Víctor Santos, president de la FAF.

Triomf a Cornellà /Aquest diumenge es va disputar el Torneig de Setmana Santa d’Almeda que va guanyar l’ENFAF Crèdit Andorrà Aleví. Els nois d’Àlex Rodríguez van guanyar tots els partits i van ser els menys golejats. En aquesta vuitena edició van aconseguir una gran jornada.

A la fase de grups els andorrans van guanyar als tres primers rivals amb el mateix resultat (2 a 0): l’Escola del Marroc a Sant Boi, l’Espanyol i el Collblanc Torrassa. Als quarts de final, els andorrans van guanyar per 2 a 0 a l’Escola de Roses i a les semifinals es van imposar per la mínima (1 a 0) al River Monzón. A més, la porteria es va quedar a 0. A la final, els andorrans van guanyar per 2 a 1 al Girona i Alex Jauregui i Alejandro Robles es van convertir en els millors porters del torneig. Aquesta prestigiosa victòria a Cornellà converteix a l’ENFAF Crèdit Andorrà Aleví com un dels conjunts a tenir en compte de cara al futur.