El Govern no veu indicis penals en el cas de les armilles dels policies

El cas de les armilles del Cos de Policia que va esclatar el 2013 segueix aixecant polèmica. El Col·lectiu de Funcionaris de la Policia d’Andorra (CFPA) està convençut que darrera del cas hi ha un delicte de tràfic d’influències i d’intromissió d’interessos privats en la funció pública i per això va reactivar la polèmica ara fa dos anys en interposar una querella criminal contra Xavier Surana i Pere Gispert (tots dos antics alts càrrecs del Cos de Policia), ja que no estava del tot d’acord amb la resolució que va emetre el Tribunal Superior sobre el cas el 2016 i que va exonerar el Govern de tota responsabilitat.



Una opinió que no compartia el Govern en el moment de la denúncia ni tampoc ara, malgrat que la Batllia va emetre fa pocs dies un aute ordenant reprendre i ampliar les investigacions sobre el cas i, entre les mesures que fixa s’inclou el control bancari de l’empresa XS Equipaments, l’adjudicatària, entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2013. Segons fonts de l’Executiu, la investigació és un procés habitual que no pressuposa que hi hagi delicte.



En aquest sentit, des de l’Executiu van remarcar que ja en el seu moment van actuar davant del que consideraven una «incompatibilitat». Així, recorden que quan es va treure a concurs l’adjudicació per abastir de material el Cos de Policia es va constatar que l’empresa guanyadora estava dirigida per un policia. Per això, van optar per anul·lar el concurs i repetir-lo. En aquest procés, Surana va deixar de ser policia i la segona adjudicació la va tornar a guanyar la seva empresa. La incompatibilitat, però, havia desaparegut, segons entén el Govern. Amb tot, el problema rauria amb el fet que Surana hagués creat la necessitat d’atorgar al cos un material que produïa la seva empresa. És en aquest punt que el sindicat va decidir prendre part en la qüestió i en la que el Govern prefereix no opinar, com a mínim, de moment.

Investigació / Sigui com sigui, la batlle que porta el cas ha decidit, més enllà de la supervisió dels comptes, seguir investigant i ordena «el grup de delictes socio-econòmics del servei de policia perquè, en funcions de policia judicial, investiguin els fets objecte de la present causa».



Així, doncs, la batlle no fa cas als dos denunciats que van demanar l’arxivament de la causa, ni tampoc al Ministeri Fiscal que considerava que s’havia de procedir al sobreseïment provisional «per quan la instrucció practicada no desprèn indicis suficients per procedir penalment contra els encausats».