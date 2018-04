Els beneficis d’Andorra Telecom eviten que l’any tanqui amb dèficit

El pressupost de l’any passat es va tancar per segon any consecutiu amb superàvit de caixa. El resultat positiu de nou milions d’euros amb què es liquiden els comptes del Govern s’explica, un any més, pels beneficis de les parapúbliques i, en especial, d’Andorra Telecom. El 68,5% dels dividends de l’operadora es van destinar a l’apartat d’ingressos patrimonials del pressupost. La facturació anual de totes les parapúbliques es va traduir en 32 milions d’euros, vuit milions menys que el 2016. D’aquesta quantitat, 25 milions provenen de la facturació de l’operadora telefònica. Sense aquests diners, els comptes que el ministre de Finances, Jordi Cinca, va presentar ahir a la tarda, no presentarien superàvit, sinó dèficit.



Si l’Executiu hagués comptat amb només el 30% d’aquests 25 milions d’euros, tal com es feia abans, als nou milions que es van anunciar ahir se li haurien de restar 14,6 milions, xifra que representa el 38,5% restant que va facturar la parapública durant l’any passat i que s’ha inclòs com a font d’ingrés. Així, el resultat passaria de nou milions a un número negatiu de -5,6 milions d’euros.

La davallada del recaptat per impostos directes s’explica per la baixada d’ingressos del sector financer



Seguint la mateixa tendència, els comptes del 2016 també es van liquidar amb superàvit de caixa –amb 22,6 milions d’euros– gràcies als beneficis de l’operadora. En aquella ocasió, el Govern es va adjudicar el 100% dels beneficis d’Andorra Telecom. Si a l’apartat d’ingressos s’haguessin comptabilitzat el 30% dels dividends, el tancament de caixa d’aquell any hauria rondat el zero. Cinca va treure-li importància al pes dels dividends de l’operadora en els comptes de l’Executiu i va celebrar que ja s’acumulen cinc anys consecutius de superàvit de gestió, que és l’indicador que deixa al marge les despeses financeres. Aquest últim any, la xifra final s’ha fixat en els 22,8 milions d’euros.

Vuit milions menys per a la CASS

El titular de la cartera va assegurar que els comptes demostren que l’economia del país va millorant de manera «modesta però sostinguda». El demòcrata va fer referència a la consolidació dels ingressos per damunt dels 420 milions d’euros i a l’estabilització de la despesa corrent als 350 milions i de les inversions, que ronden els 50 milions.

Un altre senyal que certifica la bona direcció de les finances del Principat és, segons el ministre, l’augment del nombre d’assalariats que cotitzen a la CASS. Aquest increment, sumat a una despesa més moderada que en anys anteriors, ha permès que el Govern abonés a la parapública vuit milions d’euros menys que en l’any anterior per complir amb l’obligació legal de fer-se càrrec del deute de l’organisme. És a dir, la transferència de l’Executiu a la CASS va ser de 46 milions d’euros el 2016 i de 38 milions l’any passat.



Pel que fa a l’aportació del Govern al SAAS, la xifra de l’any passat respecte al 2016 va incrementar en 2,5 milions d’euros. Així, va passar dels 11,6 milions als 14 milions. Una de les transferències més polèmiques i criticades per l’oposició és la que es destina a l’AREB per fer front a les despeses judicials que deriven del cas BPA.

Més recaptació per IGI

En la secció de tributs, la liquidació es va tancar amb una recaptació d’impostos directes inferior a la del 2016. La davallada de 82 a 71 milions d’euros s’explica per la baixada d’ingressos del sector financer. En canvi, els impostos indirectes van augmentar en prop de tres milions, dels 290 als 293 milions.

D’entre els indirectes, destaca la recaptació de l’IGI, que ha incrementat dels 128 als 132 milions. L’evolució reflecteix l’augment de turistes que visiten el país i hi promouen el consum intern.

Cinca qüestiona que encara hi hagi deduccions fiscals per al sector constructiu

- El ministre de Finances, Jordi Cinca, va reiterar ahir que cal debatre sobre les deduccions fiscals que s’ofereix al país actualment.

- Tal com ja va comentar al Consell General, en el marc del debat sobre les esmenes al pressupost d’aquest any, Cinca va subratllar la necessitat d’actualitzar les deduccions.

- Cinca va explicar que els incentius en el sector de la construcció tenien més sentit durant els anys de crisi econòmica. Les ajudes van permetre que molts empresaris continuessin invertint.

- Amb la recuperació, tot i que lenta, d’aquest sector, Cinca considera que s’han de prioritzar altres àrees com la de l’esport i la cultura.

- «El Govern ha d’analitzar si s’han de mantenir les deduccions conjunturals o s’han d’afegir-ne d’altres», va afirmar el demòcrata.