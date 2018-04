La Policia investiga robatoris a caixers automàtics de dos bancs

El cos de Policia està investigant una sèrie de robatoris que es van produir durant aquesta Setmana Santa a caixers automàtics de dues entitats bancàries del país. «Vam rebre un parell d’avisos per furts amb força a caixers», van confirmar a EL PERIÒDIC fonts policials consultades. La investigació està oberta i no se’n poden donar molts detalls.



Tot i així, des de l’oficina del Banc Sabadell d’Andorra es va confirmar que aquest cap de setmana es va patir un d’aquests robatoris. L’incident es va produir a una sucursal ubicada al Pas de la Casa. El modus operandi del delinqüent va consistir a bloquejar l’expenedor dels diners. Es tracta d’una acció ràpida que no s’allarga més de dos o tres minuts. D’aquesta manera, els clients que intentaven treure bitllets es veien incapaços de retirar-los.



Els lladres haurien aprofitat el moment en què els usuaris marxaven del caixer sense els diners sol·licitats per recuperar-los posteriorment forçant la màquina.



Algunes fonts de l’entitat bancària afectada van explicar que els presumptes autors del furt van robar prop de 300 euros i que el client que va patir el bloqueig de la sortida dels diners va aconseguir la mateixa quantitat ràpidament i sense problemes.



Les mateixes fonts van confirmar que el caixer va quedar malmès i que s’han recuperat les imatges que va enregistrar la càmera de vigilància que hi havia a la zona. «Ara s’està analitzant si va ser un acte vandàlic o té relació amb l’onada de robatoris en caixers automàtics que està afectant també part de França», es va explicar des del Banc Sabadell. Els equips tècnics i policials estan estudiant el cas per arribar a una conclusió que indiqui si hi ha un vincle o no. Tot i que per les xarxes socials circula que al país hi ha hagut múltiples robatoris, la policia només confirma dos avisos. Pel que fa a la quantitat de diners robats, encara no ha transcendit.

Intent de furt

L’altre avís que va rebre la Policia va ser de Crèdit Andorrà. Aquesta entitat financera va patir un intent de furt en un caixer automàtic d’una de les seves sucursals. Segons van informar a aquest rotatiu fonts de Crèdit Andorrà, el robatori en qüestió es va poder evitar.

«Els mecanismes de seguretat de què disposa l’entitat van fer que no hi hagués cap afectació», va comentar la mateixa font de l’entitat, que no va concretar quins mecanisme. Pel que fa a la resta de bancs, Vall Banc i Andbank no van patir cap afectació, i MoraBanc no es va voler pronunciar.