Concerts amb el violinista Abel Tomàs dirigint l'ONCA

L’ONCA ha convidat per segon any consecutiu al violinista Abel Tomàs, membre del reconegut Quartet Casals, per a liderar la formació andorrana com a concertino director. El programa s’estrenarà el dissabte 7 d’abril, a les 20.30 hores, a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella i es tornarà a presentar el dijous 12 d’abril, a les 20 hores, al Petit Palau com a cloenda del cicle ONCA al Palau d’enguany.

L’actuació, que comptarà amb la narració del poeta català Josep Pedrals, se centrarà en l’obra 'Les set últimes paraules de Jesucrist a la creu' de Joseph Haydn (1732-1809), la qual s’acompanyarà del text 'Els set darrers termes del nostre redemptor en la creu', escrits pel propi poeta. Aquesta obra mestra del classicisme, estrenada a l’oratori de la Santa Cueva de Cadis l’any 1787, es compon de nou moviments (una introducció, set sonates i un moviment final) que descriuen les set últimes paraules que va pronunciar Jesús abans de morir. En ella, el llenguatge de Haydn pren una expressivitat, una emotivitat i una subtilesa retòrica inusuals.



Amb motiu d’aquesta producció, Astrid Janer, il·lustradora dels 25 anys de la Fundació ONCA, ha fet un dibuix on, segons explica, "he escollit posar les dues figures d’Abel Tomàs i Josep Pedrals emmarcades en un ambient religiós que ens recorda els vitralls d’una església".

El concert d'aquest dissabte 7 d’abril és d’entrada lliure fins a omplir l’aforament disponible. Les entrades per al concert del XIV Cicle ONCA al Palau estan a la venda a les taquilles del Palau de la Música Catalana i a www.palaumusica.cat, a un preu de 12 euros.