La final de la Lliga Catalana es jugarà l’1 de maig

No s’ha de devaluar la gestió sinó fer precisions

“Des del primer moment vam dir que estàvem a disposició de la Federació Catalana per trobar una data i que ja n’hi hagi una és una gran notícia”, assenyala Francesc Solana, director general del MoraBanc.

Problemes de calendari van provocar que la final de la Lliga Nacional Catalana ACB corres perill de no arribar a disputar-se, havent-se d'ajornar en les dates que inicialment estava programada. Però finalment sí que es disputarà el títol. La Federació Catalana de Bàsquet ha anunciat avui que el partit, on s’enfrontaran el BC MoraBanc Andorra i l’FC Barcelona Lassa, serà l’1 de maig a les 12.30 hores al Pavelló Olímpic Municipal de Reus.

Per El Periòdic

