Nova compareixença de Cinca davant la comissió especial de vigilància

El ministre de Finances, Jordi Cinca, compareixerà el proper 18 d'abril davant de la comissió especial de vigilància i prevenció de risc per l'estabilitat financera per tractar les novetats i donar explicacions al voltant de la possible adhesió del Principat al Fons Monetari Internacional (FMI), segons ha acordat en una reunió la comissió especial de vigilància i prevenció de risc per l'estabilitat financera. També per fer extensives, als membres de la comissió, les mesures impulsades en el sector financer.

Cal recordar que el passat mes de febrer el Govern va començar a fer passos més seriosos per formalitzar l'interès andorrà per entrar a l'FMI. De fet, el ministre Cinca va declarar que volia tenir acabat, abans de l'estiu, els aspectes més tècnics d'aquest moviment, com ara definir el cost total, per tal de poder abordar el debat de fons sobre els pros i els contres en els mesos següents. Tot i aquestes explicacions, l'oposició va criticar de manera contundent la decisió de l'executiu, tant pel fons com per les formes.

De manera paral·lela, la comissió, que es va crear el juny del 2015 arran de l'afer BPA, segons apunten fonts pròximes a la reunió, ja ha començat a treballar en la redacció i ordenació de les conclusions, que s'haurien d'elevar a ple durant el període de sessions de la tardor. Aquestes aniran encaminades, en gran mesura, sobre tres aspectes claus. El primer analitzarà tot el que va passar així com intentarà esgrimir els fets concrets de manera detallada. Per altra banda també es construiran unes conclusions al voltant de les perspectives de futur arran dels canvis que s'han impulsat. Finalment, el grup de treball, també ha avingut escaient incloure, en les futures conclusions, la necessitat d'impulsar canvis en el reglament del Consell General perquè la reglamentació al voltant de les comissions especials i d'investigació sigui molt més completa que l'actual.



La comissió, que des del passat juny no es reunia, s'ha trobat de nou aquest dimecres al matí i també ha servit per ratificar Josep Pintat com a vicepresident de la comissió, arran dels canvis que s'han produït a la bancada del grup mixt.

L'oposició critica que la comissió no ha servit de gran cosa

Com que falten pocs mesos per lliurar les conclusions, part de l'oposició ha carregat durament contra la feina feta per la comissió, ja que consideren que no s'han assolit els objectius amb els quals es va crear. Constaten que s'ha aconseguit recopilar molta informació però que, al cap i a la fi, ha servit de ben poc i encara queden molts cabdells per lligar. A més, de la mateixa manera que ja van criticar al Govern quan va decidir impulsar la relació amb l'FMI, la comissió constata que s'ha menystingut la feina del grup de treball i que l'executiu no l'ha tingut en compte. Per tot, la bancada de l'oposició constata que el resultat, de moment, és poc positiu i que no ha servit de gran cosa, ja que s'han destinat poques energies i s'han fet poques compareixences.