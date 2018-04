CCA fa entrega del premi d’un viatge a Nova York

No s’ha de devaluar la gestió sinó fer precisions

El grup CCA continuarà aquest any oferint premis als seus clients, dins de les campanyes de dinamització del centre, i consolidarà la seva expansió al Principat, després de l’obertura dels nous establiments Mr. Bricolage i Caprabo Fresh, ambdós a Andorra la Vella, que es van produir a finals del 2017.

El Centre Comercial Andorrà (CCA) va fer entrega del premi de la seva campanya 'Enamora’t per Sant Valentí', que consistia en un gran viatge a Nova York per a dues persones.

Per El Periòdic

