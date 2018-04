Atorgades 906 ajudes a l'habitatge de lloguer

El Govern, a proposta del ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha aprovat l'atorgament dels ajuts a l'habitatge de lloguer corresponents a la convocatòria de l'exercici 2018. Aquest any es reparteixen un total d'1.635.047,16 euros, el que representa un 14,3% més que en la convocatòria anterior, la del 2017. El departament d'Afers Socials, que gestiona els ajuts, ha rebut un total de 1.143 sol·licituds, de les quals 906 s'han resolt favorablement. El ministre ha explicat que la flexibilització dels requisits en aquesta convocatòria ha afavorit que s'acceptessin un 79,27% de les sol·licituds presentades, davant del 68,02% que es va acceptar en la convocatòria anterior. Les condicions es van flexibilitzar ja que el context actual ha posat difícil accedir al mercat de lloguer. Espot ha argumentat que no hi ha hagut moltes més demandes de subvencions, sinó que amb els nous criteris hi han pogut accedir més perfils de persones.



La convocatòria d’aquest any s'ha regit per la modificació del Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris aprovat l'octubre del 2017. Espot ha subratllat que, com a novetat, no han quedat excloses les persones que tenen deutes amb l'administració, ja que precisament les persones amb deutes són les més desafavorides i, per tant, “era injust” que no poguessin optar als ajuts. En la nova convocatòria també hi han tingut accés els treballadors per compte propi que tenen més d'un treballador a càrrec, i només s'ha valorat l'estat financer de l’autònom sol·licitant.



Les noves condicions s’han afegit a les que el Govern va aplicar en la modificació anterior, del mes de gener del 2017, tenint en compte el context de dificultats en el mercat de l’habitatge de lloguer. Els canvis aprovats l’any passat ja van permetre que els beneficiaris d'ajuts econòmics ocasionals puguin accedir als ajuts a l'habitatge de lloguer, i que les persones que tenen béns immobles de propietat amb un valor inferior a deu vegades el LECS personal anual (cap als 100.000 euros) no quedin excloses de la convocatòria. En la primera modificació també es van incloure com a col·lectius prioritaris per rebre ajuts al lloguer les dones “en situació desavantatjosa que conviuen en una llar desestructurada” i les dones víctimes de violència de gènere.



Durant la compareixença d’Espot a la roda de premsa posterior al consell de ministres, Espot ha recordat que el Govern i els comuns treballen en les mesures per pal·liar la manca d'habitatge de lloguer. Entre les mesures, que ja es van anunciar al Consell General, hi ha la d’incentivar la construcció de nous immobles destinats al lloguer, donar facilitats per rehabilitar edificis vells que es destinin a habitatge de lloguer i implementar els incentius i controls adequats per aconseguir que els apartaments que es destinen a ús turístic i els habitatges buits tornin al mercat d'habitatge de lloguer. L’executiu prepara una llei òmnibus per incloure totes les mesures en un text legal.