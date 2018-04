El SEP veu «arbitrari» el còmput d’hores a descomptar per la vaga

El SEP considera que la manera en què el Ministeri d’Educació ha comptabilitzat les hores de vaga que van fer els professors per tal de poder-les descomptar del salari corresponent al mes de març és completament «arbitrari» i genera «un greuge comparatiu» entre docents. Segons va explicar el president del sindicat, David Garcia, després d’analitzar amb els seus assessors jurídics la manera com s’ha fet el còmput «sembla que hi ha alguns aspectes que no queden massa clars». Així remarca que els docents tenen hores lectives i d’altres de no lectives que no està clar com s’han calculat i per tant, des del seu punt de vista «és complicat saber quant s’ha de descomptar». D’altra banda, va explicar que «la directriu que s’ha seguit és fer una suma d’hores i si es passa de les vuit hores de vaga, només se’n descompten fins a vuit». Des del seu punt de vista això és un «greuge comparatiu», perquè «si has fet vuit hores, només et descompten aquestes, però algú que n’ha fet 11 només li’n descompten vuit, també».



Els càlculs, doncs, es consideren «arbitraris» i, de fet, han fet que alguns professors considerin que si s’aplica el mateix sistema, en alguns mesos els haurien d’haver pagat hores extres que no tenien comptabilitzades. Garcia va insistir en que la problemàtica de tot plegat té un sol origen: la manca de regulació del dret de vaga i les seves conseqüències.

Tribunals

En el seu cas, doncs, estan estudiant si se sumen a la proposta feta des de la plataforma sindical de portar la reducció de sou a la Batllia. «Després de la vaga vam passar una enquesta als nostres afiliats perquè fessin una valoració de com havien anat les jornades d’aturada i també els demanàvem si estaven d’acord a portar el tema del sou a la Batllia», va explicar el president del SEP, afegint que a hores d’ara segueixen recollint respostes. «En el nostre cas, però, tot va més lligat a aquesta manera de calcular», va manifestar, tot exposant que «segons els nostres assessors sembla que hi hauria motius per portar-ho als tribunals». Ara però s’haurà de veure quina fórmula s’acaba adoptant. Si es fa la demanda conjunta amb la resta de sindicats, si cadascú va per lliure tenint en compte les diferències entre col·lectius i si finalment aquest element es lliga amb el decret de servis mínims que tants recels va aixecar, ja que els sindicats entenen que vulnerava el dret sindical.



El SEP tampoc descarta noves accions de mobilització si bé és cert que estan a l’espera de saber com van les reunions organitzades pel ministeri amb els claustres de professors. «La gent ens demana més accions», va constatar Garcia, que va explicar que a final de mes tenen previst celebrar una nova assemblea i prendre decisions.

Dubtes sobre la llei

El que està clar és que després d’uns dies de vacances en què han pogut analitzar més a fons el projecte de llei del cos d’educació, els dubtes sobre el text han anat en augment. «Amb els nostres assessors hem detectat molts punts de discrepància a nivell jurídic, tant en temes de contingut de l’articulat com en temes de forma», va exposar. En aquest sentit, alerten de la inseguretat que els genera que molts aspectes es vulguin regular via reglaments en comptes d’incloure’ls en l’articulat del text. Aspectes com les vacances, el sistema retributiu, el sistema de promoció, els trasllats o la mobilitat dels docents. «No són temes de voluntat política, això ha d’estar a la llei», va afirmar Garcia, mostrant-se preocupat pel fet que «aquest Govern ens pot expressar la voluntat que vulgui, però després en pot venir un altre que hagi de desenvolupar el reglament i ja no pensi el mateix. I un reglament es pot canviar en una setmana. Per això volem que el màxim d’aspectes quedin recollits a la llei».



D’altra banda tampoc els fa cap gràcia que s’estigui treballant un text per al cos docent quan la llei genèrica de la qual depèn encara no està clara i ni tan sols està a tràmit parlamentari. «Pensem que o la llei de la Funció Pública s’aprovarà sense canviar-li ni una coma o ens trobarem amb una llei d’educació que anirà canviant en funció de les modificacions que es facin a la llei de la Funció Pública», va manifestar. Tenint present que en el seu cas també serà necessari convocar la comissió consultiva, preveuen que serà complicat «esmenar una llei amb parts d’una altra que no està a tràmit».

Cinca nega que Govern deslegitimi el sindicat

El ministre portaveu, Jordi Cinca, va negar ahir que el Govern «deslegitimi» el sindicat d’educació. Des del SEP es va apuntar que la convocatòria dels claustres per poder explicar la nova llei del cos de docents es podia entendre com una manera de deixar de veure el sindicat com un interlocutor vàlid. «En cap cas hi ha cap mena de vocació de deslegitimar a ningú», va afirmar Cinca que va destacar que aquestes organitzacions «mai havien estat tan interlocutors de Govern com en aquestes darreres legislatures». De fet, el ministre va explicar que el titular d’Educació, Eric Jover, farà una vintena de reunions els propers dies (ahir es va fer la primera) amb els diferents claustres per «rebre de manera directa les seves inquietuds» i poder explicar la nova llei. Així va insistir que totes les aportacions són «benvingudes», siguin de la part que sigui, i que en cap cas es posa en dubte la feina del sindicat.