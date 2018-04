El judici als pares de la Nadia serà al juny a l’Audiència de Lleida

L’Audiència de Lleida jutjarà del 5 al 7 de juny de 2018 els pares de la Nadia Nerea, Fernando Blanco i Margarita Garau, acusats d’estafar 1,1 milions d’euros de donacions de particulars i empreses a una associació creada per ajudar suposadament la seva filla, que pateix una malaltia rara. La Fiscalia de Lleida demana sis anys de presó i 9.720 euros de multa per als dos progenitors per un delicte continuat d’estafa i que indemnitzin els donants. El ministeri públic ja va sol·licitar que es dissolgués l’associació i que es decomissessin els diners en metàl·lic, rellotges, vehicles i altres objectes intervinguts als acusats per fer front a les indemnitzacions. El fiscal assenyala que els pares de la menor, que sí que patia tricotiodistrofia encara que la seva vida no estava en risc, van crear l’associació amb el «ànim d’obtenir un lucre patrimonial il·lícit».



El fiscal assegura que l’Associació per la Tricotiodistròfia i Malalties Rares de Balears, creada el 2009 quan la nena tenia cinc anys, no va ser més que «una excusa per recaptar fons amb la intenció de destinar els diners al seu propi consum i oci». Les donacions van ser utilitzades per Fernando Blanco i Margarita Garau per pagar el lloguer de l’habitatge i de diversos locals, assegurances, per la compra de vehicles, pagaments d’hotels i per «compres i consums diversos», segons el ministeri públic. L’Audiència de Lleida va decidir el 28 de novembre mantenir en presó provisional el pare, mentre que la mare es troba en llibertat condicional però sense la custòdia de la filla. D’altra banda, els va absoldre a tots dos del delicte d’exhibicionisme i pornografia infantil.